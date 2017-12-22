В Тюмени нашли тело мужчины, который провалился на снегоходе под лед

В Тюмени 22 декабря обнаружили тело мужчины, который провалился под лед на снегоходе. Водолазы возобновили поиски в 10 часов утра, днем им удалось найти тело.
«Причины гибели пока неизвестны», — сообщил «URA.RU» руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области Сергей Юсько. Напомним, тюменец пропал 16 декабря. Его родственники и друзья обратились к спасателям. Поиски длились почти неделю.
Также в МЧС сообщили, что спасатели возобновили поиски семилетнего мальчика, который провалился под лед еще 22 ноября в селе Абатское Ишимского района. По словам Юсько, 10 водолазов ищут тело ребенка. Кроме того, ведется мониторинг камерами через лунки. «Лед установился, и мы активно ведем поиски», — уточнил руководитель пресс-службы МЧС. Тело ребенка ищут на участке реки протяженностью 1,7 км.