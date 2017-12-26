В Курганской области завершили расследование уголовного дела 30-летнего жителя города Макушино, обвиняемого в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.
Утром 19 октября этого года наряд вневедомственной охраны на машине прибыл по сообщению о краже коровы к одному из домов в Макушине. Увидев полицейских, 30-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения выскочил из-за ограды своего дома с топором в руках и нанес удар по капоту служебного автомобиля стражей порядка. Затем мужчина занес топор над головой и направился в сторону одного из гвардейцев, несмотря на требования бросить топор. Осуществить задуманное макушинцу помешал выстрел из табельного оружия, пуля попала в бедро нападавшего.
Как выяснилось во время предварительного следствия, мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. В ближайшее время уголовное дело в отношении макушинца рассмотрит суд. Согласно части 2 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») обвиняемому грозит до десяти лет тюрьмы.