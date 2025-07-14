Кремль отреагировал на готовность главы Минобороны ФРГ «убивать российских солдат»

Песков: Германия снова становится опасной
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Трудно поверить, что министр обороны ФРГ всерьез говорит о том, чтобы «убивать русских солдат», заявил Песков
Трудно поверить, что министр обороны ФРГ всерьез говорит о том, чтобы «убивать русских солдат», заявил Песков Фото:

Кремлю трудно поверить в то, что министр обороны ФРГ Борис Писториус всерьез заявляет о том, что они готовы убивать русских солдат. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Германия снова становится опасной.

«Германия снова становится опасной», — заявил Песков. Его слова приводит РБК.

Ранее министр обороны ФРГ заявил, что немецкие войска будут готовы «убивать российских солдат», если РФ нападет на одну из стран НАТО. Об этом сообщает aif.ru. Заявление Бориса Писториуса прозвучало на фоне усиления военного присутствия Германии и других стран НАТО на восточных рубежах альянса после начала конфликта на Украине.

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Кремлю трудно поверить в то, что министр обороны ФРГ Борис Писториус всерьез заявляет о том, что они готовы убивать русских солдат. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Германия снова становится опасной. «Германия снова становится опасной», — заявил Песков. Его слова приводит РБК. Ранее министр обороны ФРГ заявил, что немецкие войска будут готовы «убивать российских солдат», если РФ нападет на одну из стран НАТО. Об этом сообщает aif.ru. Заявление Бориса Писториуса прозвучало на фоне усиления военного присутствия Германии и других стран НАТО на восточных рубежах альянса после начала конфликта на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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