14 июля 2025

Индекс Мосбиржи вырос на фоне угроз Трампа о жестких пошлинах на товары из РФ

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Индекс Мосбиржи вырос после заявлений Трампа
Индекс Мосбиржи вырос после заявлений Трампа Фото:

Индекс Московской биржи по итогам торгов 14 июля 2025 года вырос почти на три процента. Ранее президент США Дональд Трамп выступил с резким заявлением в адрес России.

Индекс Мосбиржи вырос на 2,73% и достиг отметки 2714,14 пункта. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. Ранее 14 июля Трамп пригрозил России 100-процентными вторичными пошлинами в том случае, если прогресс по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнут в ближайшие 50 дней. 

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Индекс Московской биржи по итогам торгов 14 июля 2025 года вырос почти на три процента. Ранее президент США Дональд Трамп выступил с резким заявлением в адрес России. Индекс Мосбиржи вырос на 2,73% и достиг отметки 2714,14 пункта. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. Ранее 14 июля Трамп пригрозил России 100-процентными вторичными пошлинами в том случае, если прогресс по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнут в ближайшие 50 дней. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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