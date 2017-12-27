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25 декабря 2017
17:25  27 декабря 2017 0

Тюменская полиция задержала участников «дерзкого» свадебного кортежа

«Дерзких» водителей привлекут к ответственности за проезд на красный и выезд на встречкуФото: Бесплатный фотобанк torange.biz

Тюменские полицейские нашли двух водителей свадебного кортежа, который лихо прокатился по центру города. Одного из них привлекут к ответственности, второго только планируют доставить в полицию для разбирательств.

«Молодой человек во всем признался, но объяснить, почему он ездил с нарушениями ПДД, отказался», — рассказал инспектор отделения пропаганды ГИБДД Тюменской области Евгений Шикунов про 22-летнего водителя. Нарушитель будет привлечен к ответственности за управление транспортным средством без номеров, материалы дела уже отправлены в суд, пишет 72.ru. По закону ему грозит штраф в 5000 рублей или лишение водительских прав до трех месяцев. Также установлены еще несколько причастных к инциденту, которых в ближайшее время доставят в отдел полиции и привлекут к административной ответственности.

Ранее «URA.RU» сообщало о «дерзком» свадебном кортеже, который нарушил целый список правил дорожного движения. Среди них — проезд на красный свет и выезд на встречную полосу через «двойную сплошную».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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