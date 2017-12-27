Тюменские полицейские нашли двух водителей свадебного кортежа, который лихо прокатился по центру города. Одного из них привлекут к ответственности, второго только планируют доставить в полицию для разбирательств.
«Молодой человек во всем признался, но объяснить, почему он ездил с нарушениями ПДД, отказался», — рассказал инспектор отделения пропаганды ГИБДД Тюменской области Евгений Шикунов про 22-летнего водителя. Нарушитель будет привлечен к ответственности за управление транспортным средством без номеров, материалы дела уже отправлены в суд, пишет 72.ru. По закону ему грозит штраф в 5000 рублей или лишение водительских прав до трех месяцев. Также установлены еще несколько причастных к инциденту, которых в ближайшее время доставят в отдел полиции и привлекут к административной ответственности.
Ранее «URA.RU» сообщало о «дерзком» свадебном кортеже, который нарушил целый список правил дорожного движения. Среди них — проезд на красный свет и выезд на встречную полосу через «двойную сплошную».