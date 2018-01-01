{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Не заплачут только каменные сердца. ВИДЕО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,60
Динамика за 2 недели
Евро 68,87
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
01 января 2018
31 декабря 2017
30 декабря 2017
29 декабря 2017
28 декабря 2017
27 декабря 2017
12:46  01 января 2018 3

В Ноябрьске собака погибла в мучениях из-за запущенного новогоднего фейерверка

Праздничный салют в День Победы. Челябинск, фейерверк, салют
Животные не понимают опасность фейерверковФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ноябрьске собаке разорвало морду петардой, которую запустили подростки. Животное, которое, кстати, является символом 2018 года, посчитало, что ее хотели угостить чем-то вкусным.

«Гуляли с собакой без поводка, подростки ходили кидали петарды, собака подумала что кинули ей что-то вкусное — схватила. Полморды нет, умерла в мучениях… Символ года… и его безответственные хозяева…», — рассказали историю в паблике «Помощь животным Ноябрьска» во «ВКонтакте».

«Тащат бедных собак салютики посмотреть, которые им нафиг не упали… У нас и коты и собаки испугались и попятились. Я представляю, что бедные животные на улице чувствуют, когда бомбят… Поводок — это закон по ЯНАО! Будьте добры его соблюдать! а если Ваше животное погибнет — это Ваша ответственность», — отмечают подписчики в соцсети.

Администраторы паблика призвали хозяев животных быть внимательными к своим питомцам и гулять на улице только с поводком и намордником.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров