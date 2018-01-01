В Ноябрьске собака погибла в мучениях из-за запущенного новогоднего фейерверка

12:46 01 января 2018 3

Животные не понимают опасность фейерверков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ноябрьске собаке разорвало морду петардой, которую запустили подростки. Животное, которое, кстати, является символом 2018 года, посчитало, что ее хотели угостить чем-то вкусным.

«Гуляли с собакой без поводка, подростки ходили кидали петарды, собака подумала что кинули ей что-то вкусное — схватила. Полморды нет, умерла в мучениях… Символ года… и его безответственные хозяева…», — рассказали историю в паблике «Помощь животным Ноябрьска» во «ВКонтакте».

«Тащат бедных собак салютики посмотреть, которые им нафиг не упали… У нас и коты и собаки испугались и попятились. Я представляю, что бедные животные на улице чувствуют, когда бомбят… Поводок — это закон по ЯНАО! Будьте добры его соблюдать! а если Ваше животное погибнет — это Ваша ответственность», — отмечают подписчики в соцсети.

Администраторы паблика призвали хозяев животных быть внимательными к своим питомцам и гулять на улице только с поводком и намордником.