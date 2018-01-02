Курганская прокуратура взяла под контроль дело о смертельном отравлении пятерых человек угарным газом в Катайском районе. Прокурор области Игорь Ткачев поручил прокурору Катайского района организовать проверку в связи с происшествием.
В ходе проверки правоохранители оценят деятельность органов, ответственных за проверку газового оборудования, рассказали в пресс-службе ведомства. По факту гибели людей следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
Напомним, ЧП случилось вечером, 1 января, в селе Петропавловское, в частном жилом доме. От отравления угарным газом погибли маленький ребенок и четверо взрослых. Еще три человека были доставлены в больницу. Предварительно — гибель людей произошла из-за неисправного газового котла.