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18:26  02 января 2018 1

Курганская прокуратура заинтересовалась отравлением пятерых человек угарным газом

Здания. Тюмень, прокуратура
Прокуратура начала проверку по факту гибели курганцевФото: Николай Бастриков © URA.RU

Курганская прокуратура взяла под контроль дело о смертельном отравлении пятерых человек угарным газом в Катайском районе. Прокурор области Игорь Ткачев поручил прокурору Катайского района организовать проверку в связи с происшествием.

В ходе проверки правоохранители оценят деятельность органов, ответственных за проверку газового оборудования, рассказали в пресс-службе ведомства. По факту гибели людей следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Напомним, ЧП случилось вечером, 1 января, в селе Петропавловское, в частном жилом доме. От отравления угарным газом погибли маленький ребенок и четверо взрослых. Еще три человека были доставлены в больницу. Предварительно — гибель людей произошла из-за неисправного газового котла.

Виктор Дорофеев
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