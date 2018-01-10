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10 января 2018
Главные новости Москвы
11:50  10 января 2018 1

Умер актер Михаил Державин

Знаменитый актер был любим зрителямиФото: Михаил Джапаридзе, ТАСС

В Москве скончался народный артист России Михаил Державин. Актеру ушел из жизни в возрасте 81 года.

«После продолжительной тяжелой болезни сегодня скончался народный артист России Михаил Державин», — цитирует РИА «Новости» представителя театра сатиры, в котором служил артист. Пока не сообщается дата прощания и похорон, они будут названы позже, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Как добавляет RT, на сцене театра сатиры Михаил Державин служил с 1968 года и сыграл с нем десятки ролей. Среди известных его киноработ — «Зимний вечер в Гаграх», «Старые клячи», «Трое в лодке, не считая собаки». Также артист выступал практически полвека в юмористическом дуэте со своим коллегой и другом Александром Ширвиндтом.

Михаил Михайлович был трижды женат, его последней супругой является Роксана Бабаян, певица, народная артистка России.

Сергей Снегирев
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