Пассажиров на этих направлениях перевозят отечественные самолеты «Сухой Суперджет-100»
На Ямале открылись два новых субсидируемых рейса до Санкт-Петербурга. Улететь по льготному тарифу можно из Салехарда и Нового Уренгоя авиакомпанией «Ямал».
Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе главы ЯНАО, новые направления субсидируются из окружного и федерального бюджетов. «Рейс «Салехард — Санкт-Петербург и обратно» выполняется по воскресеньям, а «Новый Уренгой — Санкт-Петербург и обратно» — по средам. Тариф составляет 5 640 рублей.
С мая по сентябрь авиакомпания планирует увеличить количество рейсов до двух в неделю. Всего в 2018 году правительство ЯНАО субсидирует перевозки по восьми межрегиональным направлениям.