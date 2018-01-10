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Главные новости Ямала
16:08  10 января 2018 0

Для ямальцев открыли льготные перелеты в Санкт-Петербург

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Пассажиров на этих направлениях перевозят отечественные самолеты «Сухой Суперджет-100»Фото: depositphotos.com © URA.RU

На Ямале открылись два новых субсидируемых рейса до Санкт-Петербурга. Улететь по льготному тарифу можно из Салехарда и Нового Уренгоя авиакомпанией «Ямал».

Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе главы ЯНАО, новые направления субсидируются из окружного и федерального бюджетов. «Рейс «Салехард — Санкт-Петербург и обратно» выполняется по воскресеньям, а «Новый Уренгой — Санкт-Петербург и обратно» — по средам. Тариф составляет 5 640 рублей.

С мая по сентябрь авиакомпания планирует увеличить количество рейсов до двух в неделю. Всего в 2018 году правительство ЯНАО субсидирует перевозки по восьми межрегиональным направлениям.

Александр Пономарев
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