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10 января 2018
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Главные новости Курганской области
19:45  10 января 2018 0

Уволенному директору курганского транспортного управления отказали в прежнем месте работы

Круглый стол - транспорт Курган, сомов лев
Лев Сомов пока не решил, будет ли оспаривать вердикт судаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганский городской суд отказал бывшему директору МКУ «Транспортное управление» Льву Сомову в восстановлении на прежнем месте работы. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В мае 2017 года Лев Сомов был уволен по статье «утрата доверия». Во время прокурорской проверки выяснилось, что экс-директор учреждения и его заместитель Олег Чикун создавали благоприятные условия для неких аффилированных компаний. Кроме того, Сомову вменили наличие конфликта интересов с подконтрольными хозяйствующими субъектами.

Во время первого заседания городского суда, на котором Лев Сомов требовал восстановить его в должности, постановление прокуратуры признали незаконным. Затем это решение отменила вышестоящая инстанция — Курганский областной суд. Сегодня, 10 января, в городском суде увольнение признали законным.

Лев Сомов оказался не готов ответить на вопросы корреспондента «URA.RU». Он только сообщил, что пока не определился, будет ли оспаривать решение суда.

Вера Чернышева
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