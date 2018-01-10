Курганский городской суд отказал бывшему директору МКУ «Транспортное управление» Льву Сомову в восстановлении на прежнем месте работы. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В мае 2017 года Лев Сомов был уволен по статье «утрата доверия». Во время прокурорской проверки выяснилось, что экс-директор учреждения и его заместитель Олег Чикун создавали благоприятные условия для неких аффилированных компаний. Кроме того, Сомову вменили наличие конфликта интересов с подконтрольными хозяйствующими субъектами.
Во время первого заседания городского суда, на котором Лев Сомов требовал восстановить его в должности, постановление прокуратуры признали незаконным. Затем это решение отменила вышестоящая инстанция — Курганский областной суд. Сегодня, 10 января, в городском суде увольнение признали законным.
Лев Сомов оказался не готов ответить на вопросы корреспондента «URA.RU». Он только сообщил, что пока не определился, будет ли оспаривать решение суда.