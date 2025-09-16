Зеленский готов ко встрече с Путиным и Трампом без предварительных условий

Президент Украины Владимир Зеленский готов ко встрече с коллегами из России и США — Владимиром Путиным и Дональдом Трампом без предварительных условий. По его словам, формат общения может быть любым.
«Я готов встретиться с Трампом и Путиным в трехстороннем или двустороннем формате. Я готов встретиться без каких-либо условий», — цитирует Зеленского британский канал Sky News.
В Москве неоднократно заявляли, что готовы обсуждать мирное урегулирование, однако настаивают на учете интересов РФ и новых территориальных реалиях. Зеленский подчеркивал, подобные встречи не могут проходить на российской земле. При этом международные аналитики и наблюдатели отмечают, что несмотря на заявления Киева, на практике украинская сторона избегает прямого диалога с Кремлем.
По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, встреча Путина и Зеленского без тщательной подготовки будет бесполезной, передает «Национальная служба новостей». По мнению Трампа, российский и украинский лидеры ненавидят друг друга, пишет RT.
