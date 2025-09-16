16 сентября 2025

Экс-главред российского Playboy ушел на СВО

Ляпоров возглавлял российскую редакцию Playboy с 2007 по 2009 год
Бывший главный редактор российского издания журнала Playboy Владимир Ляпоров, обвиняемый в мошенничестве на сумму свыше 50 миллионов рублей, заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону специальной военной операции. Об этом сообщил Тверской суд Москвы.

«Рассмотрение уголовного дела Ляпорова приостановлено в связи с заключением им контракта с Минобороны», — передает ТАСС. Информация о заключении им контракта с Минобороны и последующей отправке в зону СВО стала известна после обращения защиты обвиняемого в суд с соответствующими документами.

По данным следствия, Владимиру Ляпорову предъявлено обвинение по пяти эпизодам по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Следствие считает, что под прикрытием инвестиционных предложений в иностранные компании Prime Westminster LTD и London Legal Capital (LLC) Ляпоров похищал денежные средства у граждан. Сумма причиненного ущерба превышает 50 миллионов рублей.

