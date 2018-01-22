Ямальские спасатели перешли на усиленный режим из-за морозов

Пожарно-спасательные службы Ямала переведены в режим повышенной готовности. Об этом на совещании заявил начальник регионального департамента гражданской защиты населения Владимир Власов. Особое внимание уделяется работе зимних трасс и предупреждению бытовых пожаров, число которые традиционно увеличивается в морозы.
«Вместе с тем необходимо постоянно проводить профилактическую работу с населением в части предупреждения чрезвычайных происшествий, связанных с выездом на зимние автодороги и пожарами в жилом секторе», — обозначил Владимир Власов, открывая рабочее совещание.
Спасатели отмечают, что за два прошедших месяца сотрудниками Ямалспаса на автодорогах спасено 100 человек, включая 20 детей. Спасатели провели 13 поисково-спасательных операций, в ходе которых было задействовано 38 человек оперативного состава, а также 17 снегоболотоходов.
Специалисты просят жителей воздержаться от поездок и без необходимости не покидать пределы населенных пунктов. Особое внимание уделять детям, тепло их одевать, не оставлять на морозе без присмотра, а лучше вообще избежать пребывания на улице. Статистику по пожарам пока не озвучили. Известно, что с начала года уже произошло несколько возгораний автомобилей из-за подогрева их от электрокотлов. Также уже известно о нескольких случая пожаров в домах, которые, по предварительной версии, произошли из-за замыкания электропроводки.
Отметим, что в морозы ямальцы начинают активнее пользоваться разного рода бытовыми обогревателями. Из-за этого возрастает нагрузка на электролинии и проводку.