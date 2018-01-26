Тюменец, работавший на заводе одного из крупнейших российских производителей, остался без ноги. Мужчине ампутировали половину ступни. В суде ответить за это придется начальнику смены предприятия, ему грозит серьезное наказание — от крупного штрафа до реального срока лишения свободы.
Как рассказали в прокуратуре Тюменской области, инцидент произошел в Заводоуковске, на предприятии ООО «СКМ-100». В сентябре начальник смены разрешил приступить к работе мужчине, которого никто не обучил безопасным методам работы. Кроме того, сотруднику, который выполнял обязанности грузчика-упаковщика, не выдали специальную обувь — ботинки с защитным подноском. Грузчик работал на гидравлическом прессе, который штамповал овощные сетки. Во время работы он поставил левую ногу на защитное ограждение и плита пресса опустилась прямо на нее.
Медики обнаружили у работника открытые переломы пальцев левой ноги. Стопу до плюсневых костей несчастному пришлось ампутировать — эксперты оценили это как тяжкий вред здоровью. Заводоуковская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении начальника смены завода. Ему инкриминируют статью о нарушении требований охраны труда, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Мастеру грозит серьезное наказание: от штрафа до 400 тысяч рублей — до лишения свободы на срок до одного года.
Согласно данным из открытых источников, заводоуковское «СКМ-100» вместе с компанией «КТС-сервис» входит в «АРАНЕО Групп». На сайте группы компаний говорится, что «АРАНЕО Групп» является одним из крупнейших производителей овощной сетки в России.