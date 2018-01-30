СПЧ запросил у Минкульта «Смерть Сталина»

Совет по правам человека при президенте РФ намерен изучить английскую картину «Смерть Сталина», чтобы составить собственное представление о ее содержании. С соответствующим запросом в Минкультуры РФ обратился председатель СПЧ Михаил Федотов.
Фильм будет изучен межведомственной рабочей группой по координации деятельности, направленной на реализацию Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий, говорится в сообщении СПЧ. По информации Life, фильм будет изучаться «для составления собственного мнения».
«Дальнейшие действия будут зависеть от результатов просмотра, — приводит РБК слова председателя СПЧ. — Мы не можем уподобиться известному персонажу, который сказал: «Я Пастернака не читал, но осуждаю».
Напомним, фильм «Смерть Сталина» российские кинодеятели и общественники посчитали оскорбительным. Как ранее писало «URA.RU», министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у кинокартины, пишет сайт «Подмосковье сегодня». Потомки исторических деятелей, высмеянных в фильме, выразили свое негодование, а кандидат в президенты Ксения Собчак пригрозила Мединскому, что покажет «Смерть Сталина» у себя в штабе. Сам глава Минкульта Владимир Мединский назвал символичным тот факт, что картина была снята в Киеве.