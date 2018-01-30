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Главные новости Тюменской области
17:11  30 января 2018 0

ВИЧ-диссидентка из Тюмени, погубившая ребенка, снова беременна

Клипарт Август. Нижневартовск., таблетки, аптека, лекарства, капсулы
Диссидентка начала принимать лекарства по рекомендации врачейФото: Александр Елизаров © URA.RU

Стало известно, что ВИЧ-диссидентка из Тюмени, из-за халатности которой умерла ее дочь, снова беременна. По информации региональной прокуратуры, женщина пересмотрела свои взгляды и начала принимать лекарства, назначенные ей в Центре профилактики и борьбы со СПИДом.

Сегодня, 30 января, Калининский районный суд города вынес ей приговор за причинение смерти по неосторожности. Тюменка признала свою вину, раскаявшись в содеянном. С учетом беременности, а также наличия на иждивении у подсудимой другой малолетней дочери, ее осудили на шесть месяцев ограничения свободы. Женщине запрещается выезжать за пределы города, изменять место жительства без согласия уголовно-исполнительной инспекции и следует появляться в инспекции один раз в месяц на регистрацию.

Напомним, в 2014 году тюменка родила дочь, отказалась от обследования ребенка на ВИЧ и от его лечения, так как не верила в существование ВИЧ-инфекции. В результате заболевания 4В стадии, как писало «URA.RU», девочка скончалась в апреле 2017 года. Эта история также стала темой одного из выпусков программы «Пусть говорят» на «Первом канале».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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