В Кургане решили застроить историческое место

На исторической площадке «Царево городище» в Кургане планируют построить входную группу из двух башен, которые будут отапливаться в холода. Об этом рассказал координатор муниципальной программы «Любимый город» Людмила Дорофеева депутатам гордумы.
Эскизный проект нового объекта уже готов. Теплые помещения позволят проводить в историческом комплексе мероприятия зимой. «Та башня, которая сегодня есть, холодная. Без отопления очень сложно проводить там праздники», — отметила Дорофеева. Когда строители приступят к работам, пока не уточняется. Напомним, что проект первой сторожевой башни и частокола обошелся городу в 6,5 млн рублей.
По данным городской администрации, в 2018 году бюджет программы «Любимый город» составит 10 млн 100 тысяч рублей. На обустройство парка «Царево городище» заложено всего 500 тысяч рублей. На обустройство набережной Тобола на участке от улицы Ленина до дома № 52 по улице Климова предусмотрено 2,2 млн рублей, на проведение конкурса «Лучший двор» — 1,4 млн рублей, на туристско-информационную деятельность — 1,8 млн рублей, на ремонт памятника Ленину на центральной площади — 1 млн рублей, на разработку проектно-сметной документации на ремонт дома «Зауральских умельцев» — 1 млн рублей, а на ремонт дома декабриста Андрея Розена — 500 тысяч рублей.
На все мероприятия программы 2017 года было предусмотрено более 30 млн рублей (фактически профинансировано 20 млн рублей). Среди основных проектов прошлого года Дорофеева назвала установку памятника основателю поселения Тимофею Невежину и реконструкцию сквера и памятника герою Гражданской войны Дмитрию Пичугину. Дорофеева подчеркнула, что в городе необходимо разработать мероприятия против вандализма. «Наши усилия пропадают зря: цветы на аллеях выдирают с корнем, „красную линию“ и дом Розена исписали. Такой вандализм можно сравнить с фашизмом», — погорячилась она.