В Кургане на нескольких перекрестках сняли таблички, обозначающие стоп-линию. Это связано с оптимизацией работы комплексов фото- и видеофиксации, пояснили «URA.RU» в отделе пропаганды ГИБДД по Кургану.
Исчезновение указателей жители города заметили на улицах Пролетарской, Коли Мяготина и Некрасова. Таблички, которые изначально установила компания «Ростелеком», убрали специалисты городской администрации. На перекрестках планируется оптимизировать работу комплексов фото- и видеофиксации — их на время отключили. «На перекрестках, где нет соответствующих табличек, водители обязаны руководствоваться правилами дорожного движения и останавливаться у светофорных объектов», — напомнили в Госавтоинспекции.
Сроки, в которые установят новые таблички и включат камеры, неизвестны. Агентство направило в администрацию Кургана запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.