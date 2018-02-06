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Главные новости Курганской области
12:28  06 февраля 2018 5

На перекрестках в Кургане отключили камеры и сняли таблички с надписью «Стоп»

Ямы на дорогах. Нижневартовск., светофор, стоп
Власти решили оптимизировать систему фото- и видеофиксации в городеФото: Александр Елизаров © URA.RU

В Кургане на нескольких перекрестках сняли таблички, обозначающие стоп-линию. Это связано с оптимизацией работы комплексов фото- и видеофиксации, пояснили «URA.RU» в отделе пропаганды ГИБДД по Кургану.

Исчезновение указателей жители города заметили на улицах Пролетарской, Коли Мяготина и Некрасова. Таблички, которые изначально установила компания «Ростелеком», убрали специалисты городской администрации. На перекрестках планируется оптимизировать работу комплексов фото- и видеофиксации — их на время отключили. «На перекрестках, где нет соответствующих табличек, водители обязаны руководствоваться правилами дорожного движения и останавливаться у светофорных объектов», — напомнили в Госавтоинспекции.

Сроки, в которые установят новые таблички и включат камеры, неизвестны. Агентство направило в администрацию Кургана запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.RU»
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