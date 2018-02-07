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Главные новости Курганской области
15:52  07 февраля 2018 4

В Зауралье стрелок обвинил охотинспектора в «беспределе». «Выбрасывал вещи и угрожал». ВИДЕО

Инспектор и стрелок убеждены в собственной правотеФото: скрин ролика Roman Sergeyev на YouTube

Курганец Роман Сергеев обвинил представителя департамента природных ресурсов Зауралья Алексея Саночкина в попытке сфабриковать против него уголовное дело по обвинению в незаконной охоте. Текст жалобы он прислал в редакцию «URA.RU», сопроводив его видеозаписями конфликта.

Инцидент, по его словам, произошел 28 января: машина инспекторов блокировала его «Ладу Гранта» на дороге общего пользования вблизи села Песьяное. Дальше, по его словам, начался «беспредел»: «Саночкин бесцеремонно начал выбрасывать …вещи из багажника на поверхность автодороги», «неоднократно угрожал», опрокинул канистру с машинным маслом на вещи. Кроме того, после досмотра исчезла флешка с регистратора, информация с которой позволила бы доказать, что Сергеев и его друг Шитов не останавливали машину на маршруте и не могли вести охоту.

Инспекторы нашли в машине почти сотню патронов 12 калибра, пули и порох. Их наличие Сергеев объяснил тем, что увлекается охотой и стендовой стрельбой. Кроме боеприпасов, инспекторы изъяли также пневматическую винтовку Сricket калибра 5,5 мм. По словам хозяина, ее везли в екатеринбургскую мастерскую. Теперь в отношении Сергеева начата доследственная проверка. А сам он требует разобраться с неправомерными действиями проверяющих.

Завсектором госохотнадзора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области Алексей Саночкин настаивает на своей правоте и объективности протокола о незаконной охоте. По его мнению, жалобщики утром того дня застрелили в заказнике косулю, использовав для этого именно пневматическую винтовку с оптическим прицелом — ее мощность вполне позволяет убить крупное животное.

Видео: аккаунт Roman Sergeyev на YouTube

«Утром на территории заказника мы нашли место «забойки», где разделали косулю. После обеда они, видимо, отправились за второй: мы увидели, как по дороге медленно, останавливаясь на местах перехода животных, движется машина. Когда мы остановили ее, нам долго не открывали салон — за это время можно было упаковать винтовку в чехол», — описал обстоятельства того дня Саночкин. — Требование охотинспектора провести досмотр машины в этой ситуации является законным, согласно последним изменениям в законе понятых при этом не требуется».

Вещи из багажника, по его словам, никто не «выбрасывал» — их аккуратно перекладывали на накатанную дорогу. И да — там действительно обнаружились стреляные гильзы и охотничьи патроны к ружью. Его, по его мнению Саночкина, Шитов и Сергеев могли «сбросить», обнаружив внимание к себе инспекторов. Что же до выложенных на YouTube роликов, снятых жалобщиками, то они доказывают как раз отсутствие «беспредела» и правоту природоохранного ведомства. Окончательную точку в конфликте должны поставить в полиции — Алексей Саночкин сдал протокол о незаконной охоте в ОМВД Шадринского района.

Владимир Васин
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