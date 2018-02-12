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Главные новости Курганской области
11:38  12 февраля 2018 1

Зауральское правительство сэкономит на госдолге 108 млн рублей

Совещание с губернатором Курганской области. Курган, лукашук елена
Елена Лукашук рассказала о работе по снижению выплат по кредитамФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В результате пересмотра процентной ставки по коммерческим кредитам, взятым правительством Курганской области, в 2018 году экономия составит 108 млн рублей. О работе по уменьшению выплат рассказала на аппаратном совещании у губернатора Зауралья начальник областного финуправления Елена Лукашук.

По словам Лукашук, на 1 февраля долг области составляет 16,6 млрд рублей (не изменился с конца 2017 года) из них 9,6 млрд рублей — коммерческие кредиты. 7 октября 2017 года с ПАО «Сбербанк» было заключено соглашение о снижение процентной ставок с 12% годовых до 9,64%. Это коснулось займов на сумму 7,5 млрд рублей. 22 ноября было заключено еще одно соглашение, которое коснулось суммы 3,9 млрд рублей — по этим долгам процент был снижен с 10,89% до 10%.

Елена Лукашук отметила, что Центробанк снизил ключевую ставку, поэтому работа будет продолжена.

Татьяна Жаткина
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