Зюганов заявил, что Грудинин не сможет возглавить КПРФ после выборов

18:56 15 февраля 2018 0

Партийные функционеры поддержали позицию Зюганова Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Устав КПРФ не позволяет беспартийным претендовать на руководящие должности в партии, заявил журналистам на пресс-конференции лидер коммунистов Геннадий Зюганов. Поэтому кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин не сможет возглавить партию после выборов.

«У нас союз коммунистов и беспартийных, Грудинин беспартийный, он не вступал в КПРФ. Партию он возглавить не сможет», — сказал Зюганов. Его позицию поддержали и другие партийные функционеры. Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин заметил, что «по закону о политических партиях руководство можно избирать только из членов партии».

Лидер КПРФ также посоветовал не спешить с вопросами о партийном будущем Грудинина, ведь впереди более важный вопрос — президентские выборы. «У Грудинина прекрасные шансы в 2018 году. Уверяю вас, он будет великолепным руководителем в стране», — заверил Зюганов.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта.