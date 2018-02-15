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15 февраля 2018
Главные новости Москвы
18:56  15 февраля 2018 0

Зюганов заявил, что Грудинин не сможет возглавить КПРФ после выборов

Пресс-конференция кандидата в президенты Павла Грудинина. Москва, зюганов геннадий
Партийные функционеры поддержали позицию ЗюгановаФото: Антон Белицкий © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Устав КПРФ не позволяет беспартийным претендовать на руководящие должности в партии, заявил журналистам на пресс-конференции лидер коммунистов Геннадий Зюганов. Поэтому кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин не сможет возглавить партию после выборов.

«У нас союз коммунистов и беспартийных, Грудинин беспартийный, он не вступал в КПРФ. Партию он возглавить не сможет», — сказал Зюганов. Его позицию поддержали и другие партийные функционеры. Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин заметил, что «по закону о политических партиях руководство можно избирать только из членов партии».

Лидер КПРФ также посоветовал не спешить с вопросами о партийном будущем Грудинина, ведь впереди более важный вопрос — президентские выборы. «У Грудинина прекрасные шансы в 2018 году. Уверяю вас, он будет великолепным руководителем в стране», — заверил Зюганов.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта.

Станислав Захаркин
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