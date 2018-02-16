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16 февраля 2018
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Главные новости Тюменской области
16:48  16 февраля 2018 1

Тюменцы создали пародийный аккаунт, высмеивающий транспортную компанию. «Стойте в пробках, ибо вы нам не нравитесь!»

Клипарт. Екатеринбург, светофор, дорожное движение
Авторы микроблога высмеивают транспортные проблемы ТюмениФото: Александр Мамаев © URA.RU

В социальной сети Twitter появился фейковый аккаунт МКУ «Тюменьгортранс». Создатели страницы высмеивают компанию, ответственную за работу городской светофорной сети, и насущные проблемы автолюбителей города.

Название проекта специально искажено — «Тюменьгротранс». Вероятно, владельцы сделали это по аналогии со своим «идейным вдохновителем» — ложным аккаунтом «Почты России», который называется «Потча Роисси».

Фейковый Twitter тюменской компании активно обновлялся всего пару дней после создания, летом 2017 года. Авторы сообщений высмеивали перебои в работе «Тюменьгортранс»: отключение светофоров, эвакуацию автомобилей и пробки.

Более чем полгода создатели фейка молчали, новый твит появился лишь 16 февраля 2018 года. Сообщение было посвящено как раз длительному перерыву. Оказывается, пользователям нравилась страница и они ждут обновлений. Авторы микроблога к ответу подошли, как всегда, с юмором.

Ранее «URA.RU» сообщало о планирующейся в Тюмени транспортной реформе. Жители города недовольны грядущими изменениями: новость о ликвидации более сотни привычных маршрутов общественного транспорта вызвала у них панику и неопределенность.

Ксения Томашова
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