В социальной сети Twitter появился фейковый аккаунт МКУ «Тюменьгортранс». Создатели страницы высмеивают компанию, ответственную за работу городской светофорной сети, и насущные проблемы автолюбителей города.
Название проекта специально искажено — «Тюменьгротранс». Вероятно, владельцы сделали это по аналогии со своим «идейным вдохновителем» — ложным аккаунтом «Почты России», который называется «Потча Роисси».
Фейковый Twitter тюменской компании активно обновлялся всего пару дней после создания, летом 2017 года. Авторы сообщений высмеивали перебои в работе «Тюменьгортранс»: отключение светофоров, эвакуацию автомобилей и пробки.
Более чем полгода создатели фейка молчали, новый твит появился лишь 16 февраля 2018 года. Сообщение было посвящено как раз длительному перерыву. Оказывается, пользователям нравилась страница и они ждут обновлений. Авторы микроблога к ответу подошли, как всегда, с юмором.
Ранее «URA.RU» сообщало о планирующейся в Тюмени транспортной реформе. Жители города недовольны грядущими изменениями: новость о ликвидации более сотни привычных маршрутов общественного транспорта вызвала у них панику и неопределенность.