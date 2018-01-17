Тюмень копирует главную ошибку Екатеринбурга-2017

14:17 17 января 2018 1

Екатеринбургские свидетели самого громкого местного протеста-2017 видят, что Тюмень вот-вот наступит на те же грабли Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени за активным обсуждением строительства 25-этажки в районе ЦУМа незаметно проходит тема реформирования транспортной схемы в центре города. В 2019 году, когда городские власти планируют начать реформу, она изменит жизнь тюменцев сильнее, чем высотка, и может вызвать куда большие протесты. Об этом соседей предупреждает опыт Екатеринбурга: уральская столица ровно год назад прошла через громкий общественный скандал, проваливший аналогичную реформу. Пока все идет к тому, что Тюмень наступит на грабли уральской столицы.

Согласно заказу МКУ «Тюменьгортранс», в центре Тюмени в 2019 году должны появиться платные парковки на 3000 мест, велодорожки и система проката велосипедов, следом должна измениться схема маршрутов общественного транспорта и дорожных знаков. Руководитель «Тюменьгортранса» Алексей Санник рассказал «URA.RU», что в центре города не останется бесплатных парковок: «Рыночная стоимость парковок будет отрегулирована так, чтобы оставались свободные места. Мы же все хотим, чтобы в центре города было свободно, при этом не было пробок».

По словам Санника, реформа полностью изменит движение транспорта в Тюмени. Для создания зон платных парковок в центре разрешено даже изменить схемы расстановки знаков и линии разметки. Изменится и схема движения общественного транспорта: одни маршруты появятся, другие могут быть закрыты. Конкретные изменения и их стоимость будут озвучены минимум через полгода, когда концепцию закончит разрабатывать Тюменский индустриальный университет. 15 января, после победы в открытом конкурсе, ТИУ заключил договор с «Тюменьгортрансом». Стоимость работ составит 11,4 миллиона рублей.

При разработке техзадания, заказчики ориентировались на Москву, но не на ближайших соседей, где ровно год назад громко провалилась аналогичная реформа Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Как отметили заказчики концепции, при разработке техзадания они ориентировались на Москву и Казань. «Казань — миллионник, но там нет пробок, как нет и бесплатных парковок в центре», — уточнил Алексей Санник. Он пообещал учесть также ошибки московской системы велопроката: оборудование будет морозо- и влагоустойчивым и антивандальным.

Ориентируясь на Москву, заказчики концепции не упоминают грандиозный скандал, который вызвала аналогичная реформа в Екатеринбурге ровно год назад. Уральские нововведения сводились к сокращению количества маршрутов общественного транспорта почти вдвое, но к увеличению интервала прибытия автобусов. О реформе, которая планировалась к запуску в июле 2017-го, мэрия Екатеринбурга объявила в январе, и тема в считанные часы стала протестной. Новость о ликвидации более сотни привычных маршрутов общественного транспорта вызвала панику и неопределенность в соцсетях. Петиция на Change.Org собрала несколько тысяч подписей. С заявлением пришлось выступать губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву: «Никакие реформы не должны осложнять жизнь». В итоге сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб признал, что схема не доработана, и перенес старт реформы на 2019 год, что, по мнению самих идеологов, равнозначно отказам от планов. Тем не менее спустя несколько дней в отставку ушел вице-мэр Евгений Липович, который, как считается, своим действием абсорбировал вылившийся на городские власти негатив.

Екатеринбургский скандал стоил карьеры вице-мэру Евгению Липовичу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уточним, что в техзадании тюменской концепции есть пункты по работе с общественным мнением. Экспертам ТИУ предстоит разработать брендбук транспортной системы. «Автобусы, остановки, парковки, велопрокат должны быть оформлены в едином стиле, — уточнил Алексей Санник, — чтобы мы могли использовать его при продвижении нашей транспортной схемы». Предпочтение отдадут зеленым и белым цветам. Эксперты должны предложить логотип и слоган Единой тюменской транспортной системы.

Однако свидетели и участники скандала в Екатеринбурге уверяют, что этого недостаточно: Тюмень идет к скандалу среди горожан и вынужденному отказу от изменений. Разработчик уральской транспортной реформы, фонд содействия городов «Город.PRO» (как и ТИУ, выигравший конкурс), тоже был обязан оказывать PR-сопровождение нововведениям, но не справился с этой задачей.

Сегодня директор «Город.PRO» Лариса Бузунова объясняет «URA.RU» неудачу тем, что протестная компания была проплачена частными перевозчиками, которые теряли прибыль, если бы реформа воплотилась.

Учитывая свой опыт, Бузунова советует властям Тюмени быть готовыми, что негативная реакция со стороны горожан все равно будет: «Чтобы уменьшить негативный поток, необходимо информировать общественность о всех предстоящих и происходящих изменениях». По мнению Бузуновой, негативный этап «надо просто пережить», он продлится около трех месяцев. Кроме того, изменения необходимо начинать летом: «В этот период падение пассажиропотока естественное. Тогда на стабилизацию и адаптацию к новой сети будет время, и к 1 сентября процесс будет уже отлажен», — уточнила Бузунова.

И автовладельцы, и пассажиры общественного транспорта не хотят менять привычки. И готовы протестовать против попыток их сменить — показывает опыт Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Эксперты «URA.RU» едины во мнении, что главная ошибка властей Екатеринбурга и разработчиков реформы — недостаток информации. «Горожан [год назад] просто поставили перед фактом. И все это вызвало бурную реакцию. Тюменским властям необходимо запускать масштабную PR-компанию, — советует свидетель уральского скандала, политолог Сергей Мошкин. — Необходимо сначала актуализировать проблему, обозначить ее (да, у нас есть пробки, нет мест для парковок и т. д.) и говорить, что решение этой проблемы очень важно. Выпустить в СМИ разработчиков концепции, которые расскажут, как они изучили опыт других городов и стран. И информировать население таким образом, чтобы оно получало разъяснения на все свои вопросы. Вести диалог с общественными институтами».

По мнению Мошкина, уповать на то, что тюменское общество менее активно, чем екатеринбургское, не стоит:

«И тюменская общественность может дать негативную реакцию, если разработчики и власти допустят такие ошибки, как в Екатеринбурге», — подчеркнул политолог.

Кроме того, политолог предложил власти Тюмени в части освещения реформы не ориентироваться лишь на бюджет, заложенный в рамках разработки концепции: «У мэрии есть свои средства на работу со СМИ, наступает тот момент, когда их нужно активно тратить на освещение данной темы», — подчеркнул эксперт.

Тюмень уже знавала примеры протестов по транспортной теме. Екатеринбургские эксперты советуют, как избежать самого большого Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Екатеринбургский политолог Александр Пирогов считает, что начинать информировать население о грядущих изменениях в транспортной системе города надо было «еще вчера»: «В этой ситуации все средства хороши: он- и офлайн, круглые столы, общественные слушания. Администрации необходимо получить обратную связь от населения и учесть мнение горожан. Однако делать это надо было еще вчера. И главное — рассказывать всю правду, ничего не скрывая».

Алексей Санник сообщил, что опыт Екатеринбурга учитывается, но не является определяющим: «Мы знаем, что происходило там. Поэтому будем менять схему не сразу, а в течение пяти лет. Контракты с владельцами транспортных предприятий заключены до 2020 года. До этого времени кардинальных изменений в сети общественного транспорта Тюмени не предвидится. Как правило, любые изменения у кого-то вызывают недовольство, и мы это понимаем. Поэтому сначала мы получим разработанный проект, и только после анализа начнем его реализацию».

Оперативно получить комментарий у экспертов ТИУ не удалось. В пресс-службе сообщили, что куратор проекта Олег Данилов находится на Гайдаровском форуме в Москве, а кроме него, никто прокомментировать ситуацию не может.