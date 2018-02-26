В Ишиме за 11,4 миллиона рублей расчистят русла злополучных рек Карасуль и Мергенька, которые спровоцировали аномальный паводок 2016 года. Информацию об этом на сайте госзакупок разместила областная «Дирекция коммунально-хозяйственного строительства». Победитель будет определен на аукционе 15 марта.
Согласно документам, работы должны быть проведены на двух участках реки Карасуль и с нулевого до 4,2 километра реки Мергенька. Завершить расчистку подрядчик должен будет до 30 октября этого года, а оплатить работы предполагается за счет субвенций из федерального бюджета.
За 11,4 миллиона рублей русла рек очистят от донных отложений объемом около 45,4 кубических метров, их впоследствии планируется вывезти на полигоны ТБО, выкорчуют 5,16 га кустарника и срежут 20,4 кубометра растительного грунта.
Это уже вторая подобная закупка по расчистке малых рек в Ишиме. В 2016 году по муниципальному контракту за работы на Карасули и Мергеньке бюджет города Ишима заплатил 10,8 миллиона рублей омскому ООО «Стройпроект». Согласно закупочной документации, тогда планировалось срезать кустарник и мелколесье, выловить бревна, обломки железобетонных конструкций и труб и речек, а также снять слой грунта и вывезти мусор. Судя по данным системы «Контур.Фокус», из семи участников аукциона четыре, включая победителя, были аффилированы между собой.
Как рассказали корреспонденту «URA.RU» в областном департаменте ЖКХ, в 2016 году «проводилась расчистка участков, требующих первоочередного принятия мер для сброса полой воды с территории города и района и недопущения повторного подъема уровней в результате летне-осенних ливней».
«Углубление русла не проводилось, т. к. вычислить его параметры без проекта невозможно,
— подчеркнули в департаменте. — Для определения достаточности мероприятий, проведенных в 2016 году, в целях ликвидации угрозы затопления г. Ишима и Ишимского района водами рек Карасуль и Мергенька специализированной организацией было выполнено послепаводковое обследование территории, показавшее необходимость дополнительной расчистки русла рек для обеспечения безаварийного пропуска воды в годы высокой обеспеченности». Специалисты разработали проект, предусматривающий расчистку русел рек до отметки, которая позволит пропускать весеннее половодье без затопления домов и дач ишимцев, сообщили в департаменте ЖКХ.