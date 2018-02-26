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Главные новости Тюменской области
15:58  26 февраля 2018 1

В Тюмени нашли способ спасти Ишим от паводка. На это потратят федеральные деньги

Наводнение в Ишиме 2017 года. Тюменская область, ишим, наводнение, одок, паводок
Ишимские реки расчистят второй раз, чтобы спасти город от паводкаФото: Николай Бастриков © URA.RU

В Ишиме за 11,4 миллиона рублей расчистят русла злополучных рек Карасуль и Мергенька, которые спровоцировали аномальный паводок 2016 года. Информацию об этом на сайте госзакупок разместила областная «Дирекция коммунально-хозяйственного строительства». Победитель будет определен на аукционе 15 марта.

Согласно документам, работы должны быть проведены на двух участках реки Карасуль и с нулевого до 4,2 километра реки Мергенька. Завершить расчистку подрядчик должен будет до 30 октября этого года, а оплатить работы предполагается за счет субвенций из федерального бюджета.

Наводнение в Ишиме 2017 года. Тюменская область, ишим, наводнение, одок, паводок
Из русел рек вывезут несколько тонн грунта
Фото: Николай Бастриков © URA.RU

За 11,4 миллиона рублей русла рек очистят от донных отложений объемом около 45,4 кубических метров, их впоследствии планируется вывезти на полигоны ТБО, выкорчуют 5,16 га кустарника и срежут 20,4 кубометра растительного грунта.

Это уже вторая подобная закупка по расчистке малых рек в Ишиме. В 2016 году по муниципальному контракту за работы на Карасули и Мергеньке бюджет города Ишима заплатил 10,8 миллиона рублей омскому ООО «Стройпроект». Согласно закупочной документации, тогда планировалось срезать кустарник и мелколесье, выловить бревна, обломки железобетонных конструкций и труб и речек, а также снять слой грунта и вывезти мусор. Судя по данным системы «Контур.Фокус», из семи участников аукциона четыре, включая победителя, были аффилированы между собой.

Как рассказали корреспонденту «URA.RU» в областном департаменте ЖКХ, в 2016 году «проводилась расчистка участков, требующих первоочередного принятия мер для сброса полой воды с территории города и района и недопущения повторного подъема уровней в результате летне-осенних ливней».

«Углубление русла не проводилось, т. к. вычислить его параметры без проекта невозможно,

— подчеркнули в департаменте. — Для определения достаточности мероприятий, проведенных в 2016 году, в целях ликвидации угрозы затопления г. Ишима и Ишимского района водами рек Карасуль и Мергенька специализированной организацией было выполнено послепаводковое обследование территории, показавшее необходимость дополнительной расчистки русла рек для обеспечения безаварийного пропуска воды в годы высокой обеспеченности». Специалисты разработали проект, предусматривающий расчистку русел рек до отметки, которая позволит пропускать весеннее половодье без затопления домов и дач ишимцев, сообщили в департаменте ЖКХ.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.RU»
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