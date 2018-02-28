В Курганской области за 2017 год общая смертность населения снизилась на 3,8%. Об этом 28 февраля на заседании коллегии регионального департамента здравоохранения сообщила глава ведомства Лариса Кокорина.
«На 5,8% снизилась смертность от болезней системы кровообращения, на 9,5% — от новообразований, на 19% — от туберкулеза, на 4,2% — от внешних причин. На 29,2% уменьшилась младенческая смертность, этот показатель в Зауралье — на уровне среднеевропейского», — рассказала она.
Как было озвучено на заседании, добиться этих цифр удалось благодаря росту финансирования системы здравоохранения в области — с 2014 года оно выросло на 15%. В прошлом году из местного бюджета выделили 12,2 млрд рублей, в 2018-м планируется добавить еще 14% от этой суммы. Позитивно на ситуации отразились ежегодная диспансеризация населения, внедрение новых проектов, например, «Развитие санитарной авиации» и «Вежливая регистратура», современных методов лечения, а также приобретение нового оборудования. Свою роль сыграла и ранняя диагностика онкологических заболеваний — с прошлого года в области внедрены три дополнительных скрининга. Также с марта 2017-го в онкодиспансере функционирует иммуногистохимическая лаборатория, помогающая подбирать наиболее эффективное лечение для больных.
Присутствующий на заседании заместитель губернатора Курганской области по социальной политике Александр Карпов при этом отметил, что желаемый показатель снижения смертности еще не достигнут. «Необходимо продолжить внедрение скрининговых обследований, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, усилить профилактическую работу, совершенствовать вопросы маршрутизации и своевременного оказания медицинской помощи пациентам, в том числе с использованием санитарной авиации», — цитирует спикера пресс-служба правительства региона.