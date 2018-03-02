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02 марта 2018
01 марта 2018
Главные новости Тюменской области
18:01  02 марта 2018 2

Тюменская пенсионерка сломала руку, пытаясь зайти в больницу

Снег и грязь на дорогох и водворах города. Курган., опасная зона, лед на крыльце
В тамбуре больницы была лужа воды и наледьФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Пожилая тюменка поскользнулась на входе областную клиническую больницу №1. Падение закончилось переломом, теперь ситуацией занимается областной департамент здравоохранения.

Инцидент произошел утром 28 февраля, когда 78-летняя женщина приехала в больницу для плановой госпитализации. «В тамбуре больницы была лужа воды и наледь, противоскользящий коврик был убран в сторону. Мама поскользнулась и, несмотря на то что дополнительно опиралась на костыль, упала и сломала руку», — цитирует 72.ru дочь пострадавшей.

После падения пенсионерку осмотрели в больнице, сделали рентгеновский снимок руки, после чего госпитализировали в ОКБ №2. В настоящее время женщина находится на амбулаторном лечении. Тем временем областной департамент здравоохранения объявил о проведении служебной проверки. Посредством записей камер видеонаблюдения чиновники планируют выяснить, действительно ли в тамбуре больницы был лед, а затем выяснить, кто ответственен за подобное нарушение.

Игорь Чукреев
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