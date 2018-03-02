Тюменская пенсионерка сломала руку, пытаясь зайти в больницу

Пожилая тюменка поскользнулась на входе областную клиническую больницу №1. Падение закончилось переломом, теперь ситуацией занимается областной департамент здравоохранения.
Инцидент произошел утром 28 февраля, когда 78-летняя женщина приехала в больницу для плановой госпитализации. «В тамбуре больницы была лужа воды и наледь, противоскользящий коврик был убран в сторону. Мама поскользнулась и, несмотря на то что дополнительно опиралась на костыль, упала и сломала руку», — цитирует 72.ru дочь пострадавшей.
После падения пенсионерку осмотрели в больнице, сделали рентгеновский снимок руки, после чего госпитализировали в ОКБ №2. В настоящее время женщина находится на амбулаторном лечении. Тем временем областной департамент здравоохранения объявил о проведении служебной проверки. Посредством записей камер видеонаблюдения чиновники планируют выяснить, действительно ли в тамбуре больницы был лед, а затем выяснить, кто ответственен за подобное нарушение.