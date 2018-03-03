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03 марта 2018
10:00  03 марта 2018 4

Ядерные ракеты Путина, чиновники чистят соцсети, Рыбка в тайской тюрьме. Главное за неделю — в подборке «URA.RU»

Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, путин владимир
Ракеты Путина «взорвали» всю мировую общественностьФото: Владимир Андреев © URA.RU

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Здравствуйте! Сегодня 3 марта, суббота. И вот главное за неделю.

На этой неделе Владимир Путин выступил с посланием Федеральному Собранию. Оно впечатлило россиян и Запад с США. Причина — новейшее ядерное оружие РФ, не имеющее аналогов в мире. Эксперты рассказали о милитаристских сигналах в выступлении президента для НАТО и их последствиях для страны.

Международное антидопинговое агентство планирует лишить Россию права на проведение всемирных соревнований. Запрет начнет действовать с 1 апреля, под угрозой окажется будущее мировых турниров, которые должен был принять Урал. Например, чемпионата мира по настольному теннису в 2020 году в Екатеринбурге.

Российские хоккеисты впервые за 26 лет завоевали олимпийское золото. По иронии судьбы, в прошлый раз, в 1992 году, 1-е место тоже удалось взять под «нейтральным» флагом. Мы узнали, сумеют ли наши спортсмены удержать лидерство на следующей Олимпиаде и как им удалось победить.

Чиновники почистят свои странички в соцсетях. Больше никаких фуа-гра, подаренных золотых часов и селфи с дорогих яхт. Все из-за скандала с «племянником» вице-премьера России Дмитрия Рогозина, напугавшим представителей власти. Он якобы входит в состав директоров одного из стратегических предприятий России, СМИ нашли упоминания о нем в аккаунте чиновника в «Твиттере» и написали об этом, а вице-премьер открестился от родственника и удалил всю информацию.

В ХМАО распускают отряд ОМОН, прославившийся громкими стычками с чеченцами и защитой бизнесменов от нападок бандитов. Бойцам принудительно раздали бланки на увольнение, где нужно лишь поставить подпись. До сих пор неизвестно, наберут ли отряд снова или с концами ликвидируют.

Эскортница Настя Рыбка, прославившаяся скандалом с публикациями об отдыхе на яхте в компании олигарха Дерипаски и вице-премьера Сергея Приходько, попала в тайскую тюрьму. Знающие люди рассказали, что на зоне Рыбке придется буквально бороться за кусок хлеба. Настя не растерялась и попросила убежища в США в обмен на слив информации о связях российских депутатов с Дональдом Трампом.

Надежда Банникова
© Служба новостей «URA.RU»
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