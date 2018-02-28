Новый удар WADA: какие турниры Урала окажутся под угрозой

21:40 28 февраля 2018 0

WADA держит спортивное сообщество России на «коротком поводке» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Спортивная общественность взбудоражена сообщениями СМИ о запрете проведения международных соревнований в России с 1 апреля 2018 года. Всему виной Международный стандарт соответствия Кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и поправки в Кодексе. На Урале уже отменяли крупные международные старты: в прошлом году Тюмень осталась без Кубка мира по биатлону, а из Челябинска перенесли этап Кубка мира по конькобежному спорту. Именно поэтому спортивным функционерам УрФО сейчас стоит внимательно следить за ситуацией вокруг антидопингового законодательства, даже если пока беспокоиться рано.

Началась история с публикации на портале «Чемпионат» от 27 февраля, где журналисты сообщили о новом стандарте соответствия Кодексу WADA, привели выдержки из новой редакции Кодекса и сделали вывод, что с 1 апреля 2018 года международные федерации не смогут легально отдавать проведение чемпионатов мира и крупных международных соревнований России. Причина в том, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствует Кодексу WADA.

Вечером того же дня корреспондент Life.ru Дмитрий Кузнецов получил комментарий от пресс-атташе WADA Мэгги Дюран, где говорилось что «все рассматриваемые изменения в Кодекс вступят в силу не раньше 2021 года». Позднее российские СМИ получили другое письмо от WADA, где, как сообщает МатчТВ, снова фигурирует дата 1 апреля 2018 года.

Вопреки тревожным слухам ЧМ-2018 в России ничего не угрожает… Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Пока точно ясно одно: соревнованиям, которые уже утверждены, на данный момент ничего не угрожает. Самые масштабные — это Чемпионат мира по футболу — 2018 и Универсиада в Красноярске в 2019 году. Кроме того, пока можно не беспокоиться и за другие крупные международные турниры, запланированные в регионах УрФО на 2018 год. Ближайшие пройдут в Челябинской области уже 3—4 марта — это Кубок мира FIS по фристайлу.

Также в Челябинске пройдет Чемпионат мира по танцевальному спорту (6-8 апреля) и Чемпионат мира по хоккею среди юниоров (19-29 апреля). Как сообщили «URA.RU» в челябинском министерстве спорта, все эти турниры точно состоятся, сейчас ведется активная работа по подготовке к этим стартам. Ситуацию с будущими турнирами областной министр спорта Леонид Одер комментировать отказался.

Не беспокоится о своих турнирах и Свердловская область, где традиционно много крупных соревнований международного класса. «Во-первых, соревнованиям, которые уже есть в международном календаре 2018 года, ничто не угрожает. Для Свердловской области это соревнования „Большого шлема“, чемпионат Европы по дзюдо, Чемпионат мира по парусному спорту среди женщин, Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина. Во-вторых, проведение соревнований, которые традиционно проводятся в нашей стране, в других странах накладно и не эффективно. Если это соревнования кубковые, то смысл в том, чтобы проводить их в разных странах. Пусть попробуют сами провести — замучаются», — резюмировал министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

…а Кубок мира-2019 по лыжным гонкам в Тюмени — под вопросом Фото: Александр Аксенов (пресс-служба губернатора Тюменской области)

В Тюмени, которая уже теряла этап Кубка мира по биатлону в 2017 году и Чемпионат мира по биатлону — 2021, к изменениям в документах WADA относятся более внимательно. «Насколько мы понимаем, изменения в Кодексе WADA, которые в ближайшее время вступят в силу, касаются только Чемпионатов мира, а не Кубков мира. На следующий год в Тюмени итак не запланирован Кубок мира по биатлону. Но у нас запланирован Кубок мира по лыжным гонкам. Сейчас, конечно, мы будем консультироваться с Федерацией лыжных гонок России, с Федерацией зимних видов спорта, следить за тем, как вообще эта ситуация будет развиваться дальше», — рассказал «URA.RU» заместитель директора департамента спорта Тюмени Сергей Вотинов.

Он также отметил, что Кубок мира по лыжным гонкам в Тюмени в 2019 году уже стоит в международном календаре, то есть этим соревнованиям тоже ничего сейчас не угрожает. Чего нельзя сказать о будущих турнирах. Например, заявка на проведение Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Нижнем Тагиле в 2019 году будет подаваться только осенью текущего года, то есть после того, как должны вступить в силу новые поправки к Кодексу WADA.

Возможно, на Кубок мира никто не обратит внимания и допинговые разборки обойдут стороной Нижний Тагил, поскольку основной упор делается на запрет проведения чемпионатов мира в России. Впрочем, Тагил уже был лишен мужского этапа Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина на волне допинговых скандалов, повод тогда нашелся весьма формальный — отсутствие ветрозащиты на трамплинах.

Куда больше опасений сейчас вызывает заявка Екатеринбурга на проведение Чемпионата мира по настольному теннису в 2020 году.

Заявка отправлена давно, но голосование по выбору города для проведения соревнований состоится только 1 мая 2018 года. Помимо столицы Урала, на этот турнир претендуют Пусан (Южная Корея) и Сан-Хосе (США).

Екатеринбург с успехом провел в 2015 году Чемпионат Европы по настольному теннису, после этого организаторы турнира и региональные чиновники получили не только похвалы от Международной федерации настольного тенниса (ITTF), но и награды. Отдельной благодарности была удостоена компания УГМК Андрея Козицына, при участии которой был организован турнир. Дружеские отношения России с ITTF поддерживаются и благодаря тому, что в состав президентского совета ITTF входит помощник президента РФ и председатель попечительского совета Федерации настольного тенниса России Игорь Левитин.

Тем не менее, большую силу имеют общественное мнение и способность западных СМИ оказывать давление на представителей международных организаций. Кроме того, по словам экспертов, репутационный ущерб и имиджевые потери России в результате допинговых скандалов уже настолько велики, что просто дружбы с ITTF будет мало.

Спасти ситуацию может восстановление в правах РУСАДА, то есть признание его соответствующим Кодексу WADA. Как рассказал «URA.RU» спортивный юрист Артем Пацев, этот вопрос может решиться в мае 2018 года на Съезде учредителей WADA.