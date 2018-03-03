Ямальская спортсменка оспорит в CAS чистоту своих допинг-проб

Ноябрьская паралимпийская спортсменка Ольга Казанкевич намерена подать апелляцию в международный спортивный суд (CAS), чтобы доказать свою чистоту в допинговом вопросе. Для подачи необходимых документов ей требуется порядка 200 тысяч рублей — эти сумму она надеется собрать с помощью неравнодушных ямальцев.
«Я десять лет в спорте и никогда и не думала принимать допинг. Инвалидность я получила из-за того, что была онкология. Здравый человек в такой ситуации не будет принимать ничего. Ведь гормоны могут спровоцировать рост раковых клеток», — цитирует Казанкевич «Север Пресс». Со спортсменкой соглашается и ее тренер Ирина Наскрипняк. По ее мнению, обвинения в разовом употребление допинга беспочвенны, поскольку любой спортсмен понимает, что употребление запрещенных препаратов не сможет принести необходимый результат.
Ольга Казанкевич — мастер спорта России международного класса. Занимается пауэрлифтингом с 2007 года. Является членом паралимпийской сборной команды России. В 2015 году спортсменка завоевала золотую медаль на чемпионате Европы. Год спустя уроженка Ноябрьска участвовала в Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро.