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Главные новости Ямала
12:46  03 марта 2018 1

Ямальская спортсменка оспорит в CAS чистоту своих допинг-проб

Открытая лицензия на 04.08.2015. Доктор.Медицина., таблетки, наручники, лекарство, шприц, криминал
Допинговые скандалы коснулись и российских паралимпийцевФото: torange.ru
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Ноябрьская паралимпийская спортсменка Ольга Казанкевич намерена подать апелляцию в международный спортивный суд (CAS), чтобы доказать свою чистоту в допинговом вопросе. Для подачи необходимых документов ей требуется порядка 200 тысяч рублей — эти сумму она надеется собрать с помощью неравнодушных ямальцев.

«Я десять лет в спорте и никогда и не думала принимать допинг. Инвалидность я получила из-за того, что была онкология. Здравый человек в такой ситуации не будет принимать ничего. Ведь гормоны могут спровоцировать рост раковых клеток», — цитирует Казанкевич «Север Пресс». Со спортсменкой соглашается и ее тренер Ирина Наскрипняк. По ее мнению, обвинения в разовом употребление допинга беспочвенны, поскольку любой спортсмен понимает, что употребление запрещенных препаратов не сможет принести необходимый результат.

Ольга Казанкевич — мастер спорта России международного класса. Занимается пауэрлифтингом с 2007 года. Является членом паралимпийской сборной команды России. В 2015 году спортсменка завоевала золотую медаль на чемпионате Европы. Год спустя уроженка Ноябрьска участвовала в Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Сергей Макеев
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