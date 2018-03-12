После скандала с обысками военкому на Ямале грозит отставка

По информации «URA.RU», полномочия окружного военкома Василия Чачкова истекают в марте. На фоне недавнего скандала с обыском в военном комиссариате ЯНАО наблюдатели отмечают, что продление контракта маловероятно. В окружном военном комиссариате агентству не смогли подтвердить или опровергнуть эту информацию, представитель военкомата, уполномоченный для общения с прессой, находится на больничном, а сам военком Василий Чачков — в командировке.
Как сообщают источники агентства, Чачков находится в Екатеринбурге, в Военном следственном управлении по Центральному военному округу Следственного комитета России, где его опрашивают по результатам проведенной в окружном военкомате проверке. Также агентству стало известно, что решение по отставке военного комиссара округа принято, но озвучено оно будет после 18 марта. Более того, источники намекают, что отставка будет громкая, а дело может быть уголовным. На вопрос о деталях текущего расследования деятельности военкома ЯНАО представитель ВСУ ЦВО СК РФ Алексей Садовский воздержался от комментариев, предложив дождаться официальной информации.
Напомним, 20 февраля сотрудники военного следственного управления по ЦВО СК РФ провели обыск в военном комиссариате округа. По информации агентства, следователей может интересовать не только превышение руководителем комиссариата служебных полномочий, но и факты мошенничества с ведомственным транспортом и приватизацией служебного жилья. Наблюдатели связывают начавшиеся чистки в региональных военкоматах с недавним назначением нового командующего Центрального военного округа МО РФ Александра Лапина.