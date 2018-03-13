В Тюмени за действия сексуального характера по отношению к несовершеннолетней девочке задержан педофил. Его нашли через несколько дней после происшествия — 20-летний мужчина попал в объективы камер наружного наблюдения.
Инцидент произошел вечером 10 марта. Как стало известно «URA.RU», мужчина разделся перед девочкой, что укладывается в пункт «б» части 4 ст. 132 УК («иные действия сексуального характера» в отношении несовершеннолетних). Восьмилетняя девочка обо всем рассказала родителям, а они обратились в следственные органы. Было возбуждено уголовное дело.
«В результате грамотно спланированных и проведенных следственно-оперативных мероприятий сотрудниками следственного отдела по Ленинскому АО г. Тюмени регионального СКР и уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД России по г. Тюмень был установлен и задержан мужчина, подозреваемый в совершении преступления», — сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по Тюменской области.
Сейчас решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.