{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Поклонская разошлась с духовником. Путин лично контролирует воду в Тагиле. Ройзмана уговорили не переизбираться
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,94
Динамика за 2 недели
Евро 70,16
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
13 марта 2018
12 марта 2018
11 марта 2018
Главные новости Тюменской области
15:42  13 марта 2018 0

Тюменского педофила задержали по горячим следам. ФОТО

ДПС, ГИБДД, полиция, ГАИ, блогеры, допрос, телеграм, задержание, наручники, допрос
Его нашли по ориентировкам, сделанным с камер видеонаблюденияФото: depositphotos.com © URA.RU

В Тюмени за действия сексуального характера по отношению к несовершеннолетней девочке задержан педофил. Его нашли через несколько дней после происшествия — 20-летний мужчина попал в объективы камер наружного наблюдения.

Инцидент произошел вечером 10 марта. Как стало известно «URA.RU», мужчина разделся перед девочкой, что укладывается в пункт «б» части 4 ст. 132 УК («иные действия сексуального характера» в отношении несовершеннолетних). Восьмилетняя девочка обо всем рассказала родителям, а они обратились в следственные органы. Было возбуждено уголовное дело.

«В результате грамотно спланированных и проведенных следственно-оперативных мероприятий сотрудниками следственного отдела по Ленинскому АО г. Тюмени регионального СКР и уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД России по г. Тюмень был установлен и задержан мужчина, подозреваемый в совершении преступления», — сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по Тюменской области.

Сейчас решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

1/1
Задержанный рассказывает о происшедшем Фото: пресс-служба СУ СКР по Тюменской области

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров