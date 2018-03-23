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23 марта 2018
22 марта 2018
21 марта 2018
20 марта 2018
07:58  23 марта 2018 0

Ямальские подростки поедут в элитные подразделения ВДВ

Ребята из военно-патриотических клубов увидят, как тренируются бойцы ВДВФото: ИА «Север-Пресс»

Несколько десятков ямальских подростков побывают в элитных подразделениях Воздушно-десантных войск. Ребята из военно-патриотических клубов Салехарда, Надыма, Нового Уренгоя, Ноябрьска и Губкинского смогут своими глазами увидеть, как тренируются бойцы спецназа и разведрот.

Подростки в возрасте от 9 до 17 лет в полной военной экипировке отправятся в части ВДВ, расположенные в Московской, Рязанской и Тульской областях, пишет агентство «Север-Пресс». Они смогут сами принять участие в тренировках бойцов, пострелять из оружия, а также посетить местные музеи боевой славы.

Такую возможность воспитанники военно-патриотических клубов получили благодаря проекту «В зоне особого внимания», который победил в конкурсе президентских грантов и получил премию в 2,6 млн рублей. «Мы не ставим перед собой задачу воспитать будущее поколение кадровых офицеров, хотя не исключено, что некоторые захотят связать свою жизнь с армией. Но лидерские качества им обязательно пригодятся в жизни», — рассказал руководитель ямальского отделения межрегиональной общественной организации «Союз десантников» Виктор Ткаченко.

Дарья Корчак
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