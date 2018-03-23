16:18 23 марта 2018 0

В результате ДТП никто не погиб ФОТО: Паблик «ЧС Тюмень»

В Тюмени произошло необычное ДТП с участием автомобиля BMW: легковушка влетела в дорожное ограждение, которое проткнуло ее, словно шампур. Видео инцидента опубликовано в паблике «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

Авария произошла в полдень на перекрестке улиц Гранитной и Чернышевского. Водитель BMW попытался сманеврировать на большой скорости, но не справился с управлением и автомобиль занесло. Как сообщили корреспонденту «URA.RU» в пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области, владелец иномарки оказался единственным пострадавшим — его госпитализировали с сотрясением мозга и ссадинами. Обстоятельства ДТП уточняются.



Тюменцы принялись активно комментировать инцидент в соцсетях: «Ладно хоть никто не погиб», «Нашампурился!», «Это вообще как можно. Ужас. Вроде машин немного. Дорога почищена», «Как шашлык на шампуре», «Пробило заднюю дверь. Водителю повезло», — пишут пользователи «Вконтакте».