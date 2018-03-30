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30 марта 2018
29 марта 2018
28 марта 2018
27 марта 2018
16:11  30 марта 2018 0

Построенный в Южной Корее танкер с газом «Ямала СПГ» отправился в Роттердам. ВИДЕО

«Владимир Русанов» вступил в строй и отправился доставлять в Европу свой первый груз СПГФото: Денис Бонетта

Построенный на верфи в Южной Корее танкер «Владимир Русанов» принял первый груз сжиженного природного газа с «Ямала СПГ» в порту Сабетта и движется в крупнейший портовый хаб Европы Роттердам. Одна из обслуживающих танкер компаний, японская Mitsui O.S.K. Lines, разместила впечатляющее видео, снятое во время его испытаний.

На записи видно, как почти 300-метровый танкер ломает льды. С помощью квадрокоптеров можно увидеть малейшие подробности, в том числе как судно идет задним ходом. Дело в том, что современные ледоколы устроены так, что их корма тяжелее носа, потому самые сложные участки ледовых полей они проходят задом наперед. Газовоз имеет ледовый класс Arc 7 и может проходить через лед толщиной 2,1 м.

Для доставки СПГ из ямальского порта Сабетта используются ледокольные танкеры-газовозы собственного типа YAMALMAX. Каждый танкер способен взять на борт около 74 тысяч тонн СПГ. Старт отгрузки первому из них дал лично президент РФ 8 декабря 2017 года. Ямальский газ за это время уже получили в Европе, Великобритании, США и Индии. Сейчас танкеры-газовозы доставляют СПГ по короткому западному проходу Северного морского пути (СМП). В период летней навигации танкеры смогут доставлять СПГ в Азию по восточному проходу СМП. Сейчас, зимой, в замерзающей Обской губе при маневрировании танкеров им помогает самый большой атомный ледокол Росатомфлота «50 лет Победы».

Совладельцами ОАО «Ямал СПГ», кроме ПАО «НОВАТЭК», являются французская нефтяная компания Total (20%), китайская государственная нефтегазовая компания CNPC (20%) и китайский инвестиционный «Фонд Шелкового Пути» (9,9%). Природный газ для производства СПГ НОВАТЭК добывает на Южно-Тамбейском месторождении Ямала. Запасы месторождения на конец 2017 года оценивались экспертами в 683 млрд кубометров газа. Планируемая мощность всех трех очередей завода «Ямал СПГ» 16,5 млн тонн в год. Ввод в строй всех запланированных мощностей ямальского завода позволит России стать третьей страной мира по объему экспорта СПГ и достичь 20-25% мирового рынка. Сейчас Россия производит 5% мирового объема СПГ и считается восьмой по объемам его экспорта.

Сергей Мороз
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