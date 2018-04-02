{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Ройзман сменил Явлинского на Титова. Команда Медведева уходит в отпуск. Владельцев «Зимней вишни» ждет еще одна уголовка
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,26
Динамика за 2 недели
Евро 70,56
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
02 апреля 2018
01 апреля 2018
31 марта 2018
30 марта 2018
Главные новости Тюменской области
13:37  02 апреля 2018 0

Названа дата открытия парка регионального значения в Тюмени

Лесопарк Затюменский. Тюмень
Экопарк примет горожан в первый день летаФото: Николай Бастриков © URA.RU

Реконструкция электросетей около парка «Затюменский» завершится в 2018 году и позволит сделать более функциональной существующую инфраструктуру. При этом будет сохранена уникальная природа.

В 2017 году сотрудниками Тюменских городских электрических сетей — филиала ПАО «СУЭНКО» — осуществлено технологическое присоединение двух трансформаторных подстанций для электроснабжения парка «Затюменский». Также в рамках инвестиционной программы компании выполнены работы по выносу и переустройству воздушных линий 10 кВ общей протяженностью более 2,5 км.

Реконструкция сетей в 2017 году была закончена с опережением графика. Благодаря работе в зимний период энергетики обеспечили возможность благоустроить парк без задержки сроков проекта. Переустройство сетей не причинило неудобств потребителям в близлежащих районах, электричество поступало бесперебойно.

Полный комплекс работ планируется завершить в 2018 году. К открытию экопарка 1 июня будут переустроены линии электропередач по улице Барнаульской на участке от Зеркальной до Институтской.

Лесопарк «Затюменский» является особо охраняемой природной территорией Тюменской области. Признан памятником природы регионального значения. Представляет собой участок леса в окрестностях города с его западной части, общей площадью более 77 Га.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров