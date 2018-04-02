Названа дата открытия парка регионального значения в Тюмени

Реконструкция электросетей около парка «Затюменский» завершится в 2018 году и позволит сделать более функциональной существующую инфраструктуру. При этом будет сохранена уникальная природа.
В 2017 году сотрудниками Тюменских городских электрических сетей — филиала ПАО «СУЭНКО» — осуществлено технологическое присоединение двух трансформаторных подстанций для электроснабжения парка «Затюменский». Также в рамках инвестиционной программы компании выполнены работы по выносу и переустройству воздушных линий 10 кВ общей протяженностью более 2,5 км.
Реконструкция сетей в 2017 году была закончена с опережением графика. Благодаря работе в зимний период энергетики обеспечили возможность благоустроить парк без задержки сроков проекта. Переустройство сетей не причинило неудобств потребителям в близлежащих районах, электричество поступало бесперебойно.
Полный комплекс работ планируется завершить в 2018 году. К открытию экопарка 1 июня будут переустроены линии электропередач по улице Барнаульской на участке от Зеркальной до Институтской.
Лесопарк «Затюменский» является особо охраняемой природной территорией Тюменской области. Признан памятником природы регионального значения. Представляет собой участок леса в окрестностях города с его западной части, общей площадью более 77 Га.