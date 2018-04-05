Роскосмос заказал разработку эскиза сверхтяжелой ракеты за 1,6 миллиарда

06:40 05 апреля 2018 0

Эскиз планируют закончить к концу октября 2019 года Фото: Роскосмос

Роскосмос заказал разработку эскиза ракеты сверхтяжелого класса, стоимость которой оценивается в 1,6 миллиардов рублей. Об этом говорится на сайте государственных закупок.

«Роскосмосом заказана разработка эскизного проекта космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса. Цена контракта 1 млрд 613 млн 188 тыс. 600 рублей», — сообщается в документе. Также указано, что разработку эскизного проекта космического сверхтяжелого ракетного комплекса планируется закончить к концу октября 2019 года, передает телеканал 360.

Отмечается, что новая российская сверхтяжелая ракета-носитель сможет выводить на низкую околоземную орбиту более 70 тонн груза. В 2026 году начнется строительство инфраструктуры для ракеты на космодроме Восточный.

Ранее Роскосмос неоднократно заявлял о разработке новой сверхтяжелой ракеты. Они сообщали, что будет использован задел программы «Энергия-Буран», в ходе которой был создан двигатель РД-171, который считается непревзойденным достижением в сфере жидкостного двигателестроения.