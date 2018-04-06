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Главные новости Ямала
14:33  06 апреля 2018 0

Шутки о резком потеплении на Ямале стали хитом соцсетей. «И домкрат не нужен, чтоб на лето переобуться». ФОТО

Фото стало мемом в соцсетяхФото: городские паблики Ямала в соцсети «ВК»

Погода на Ямале преподнесла очередной сюрприз: за одни сутки минус 20 сменилось на плюс 2. На оттаявшем асфальте местные «шумахеры» рискуют своими и чужими жизнями. Тающие зимники добавили работы спасателям. Но северяне в соцсетях находят повод и для шуток.

«Подснежники» в большом количестве появляются из-под снега весной на Ямале
Фото: группа «Происшествия Ноябрьск» в соцсети «ВК»

В Сети ямальцы смеются над незадачливыми автовладельцами. Фотография компактного автомобильчика, оставшегося на сугробе после того, как вокруг оттаял снег, развеселила пользователей интернета. Одна из самых удачных шуток комментаторов: «И домкрат не нужен, чтоб на лето переобуться».

Пытливые пользователи нашли первоисточник. Оказалось, что фотография сделана в Пуровске три-четыре года назад. Но ситуация с резким потеплением на Ямале постоянно преподносит такие сюрпризы автовладельцам. Правда, более привычны на Ямале «подснежники».

Сергей Мороз
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