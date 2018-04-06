Погода на Ямале преподнесла очередной сюрприз: за одни сутки минус 20 сменилось на плюс 2. На оттаявшем асфальте местные «шумахеры» рискуют своими и чужими жизнями. Тающие зимники добавили работы спасателям. Но северяне в соцсетях находят повод и для шуток.
В Сети ямальцы смеются над незадачливыми автовладельцами. Фотография компактного автомобильчика, оставшегося на сугробе после того, как вокруг оттаял снег, развеселила пользователей интернета. Одна из самых удачных шуток комментаторов: «И домкрат не нужен, чтоб на лето переобуться».
Пытливые пользователи нашли первоисточник. Оказалось, что фотография сделана в Пуровске три-четыре года назад. Но ситуация с резким потеплением на Ямале постоянно преподносит такие сюрпризы автовладельцам. Правда, более привычны на Ямале «подснежники».