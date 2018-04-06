Тюменские ученые считают необходимым изучить феномен массовой гибели птиц в районе улицы Мельникайте. Одной из возможных причин падежа пернатых может являться орнитоз — инфекционное заболевание, опасное для человека. Об этом в пятницу, 6 апреля, сообщила «URA.RU» сотрудник кафедры зоологии Института биологии ТюмГУ Мария Лупинос.
«Свиристели — птицы кочующие. У нас они не гнездятся, а прилетают с северных территорий. Сейчас у них идет период налетов на плодово-ягодные растения. Потом начнется кочевка, они улетят обратно в таежную зону. Пока нет точных данных о причинах гибели, мы можем только предполагать, что произошло», — комментирует собеседница в разговоре с агентством.
Орнитоз способен передаваться от птицы к человеку, характеризуется лихорадкой и поражением внутренних органов. Наиболее опасными осложнениями являются воспаление сердечной мышцы с развитием острой сердечной недостаточности, тромбофлебиты, гепатит.
Мария Лупинос также отметила, что свиристели могли погибнуть из-за столкновения с прозрачными ограждениями моста, либо наклеваться забродивших ягод. Находясь в эффекте опьянения, птицы не могут в полной мере контролировать процесс полета.
Получить комментарии на тему, проводятся ли официальные исследования по факту падежа птиц в Тюмени, не удалось. В пресс-службе регионального управление Роспотребнадзора на момент подготовки материала на звонки агентства не ответили. В ГАУ «Городская станция по борьбе с болезнями животных» предложили перезвонить позднее, сославшись на окончание рабочего дня.
Обнаруженные на обочинах улицы Мельникайте многочисленные трупы свиристелей, как уже сообщало «URA.RU», привлекли внимание тюменцев. Горожане обсуждают событие в социальных сетях, делятся фотографиями увиденного. Это уже не первый случай массовой гибели пернатых животных в Тюмени. В 2014 году птицы просто падали с неба на капоты автомобилей и головы местных жителей. Тогда одной из основных версий причин эпидемии стало отравление ягодами.