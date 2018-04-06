08:41 06 апреля 2018 0

Десятки мертвых птиц в сугробе напугали тюменцев. «Улица усыпана трупами!» ФОТО

Основную причину тюменцы видят в прозрачных шумоизоляционных экранах Группа «ЧС Тюмень», «ВКонтакте» Жители Тюмени в соцсетях обсуждают появление десятков мертвых птиц около шумоизоляционных экранов, которые установлены по обочинам на улице Мельникайте. «Улица усыпана трупами птиц», — возмущаются горожане. По мнению натуралистов, причиной гибели пернатых являются прозрачные конструкции. На фотографиях, размещенных в группе «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте», видно как рядом с светопрозрачными шумоизоляционными конструкциями в сугробе лежат десятки птичьих тушек. Жители Тюмени обеспокоены ситуацией и высказывают собственные версии происходящего. Одни полагают, что это последствия птичьего гриппа, другие — что пернатых отстреливают из воздушных винтовок. Тюменцы предположили, что виной может быть целенаправленный отстрел Группа «ЧС Тюмень», «ВКонтакте» «Версий много. Одни ученые считают, что свиристели наедаются холодных ягод, тяжелеют и впадают в анабиоз — тогда их можно отогреть. Другие подозревают, что есть алкогольный след в этой истории. Дескать, свиристели едят ягоды, ферментируют их и получают эндогенный алкоголь в таких количествах, что теряют полетные навыки…», — предположил один из пользователей Сети. «Причина — в этих шумозащитных экранах! Например, в Беларуси с данной проблемой тоже столкнулись. Они нашли решение. Для предотвращения гибели птиц достаточно наклеить на стекло силуэты хищных птиц в натуральную величину в целях отпугивания», — высказал свою версию тюменец. «ЧС Тюмень», «ВКонтакте» Ранее в одном из дворов Новгорода (не ясно Великого или Нижнего) мальчик решил поиграть с мертвым голубем. Он прокатил его со снежной горки. Инцидент возмутил проходившую рядом женщину, которая запечатлела детские забавы на видеокамеру.