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Главные новости Тюменской области
08:41  06 апреля 2018 0

Десятки мертвых птиц в сугробе напугали тюменцев. «Улица усыпана трупами!» ФОТО

Основную причину тюменцы видят в прозрачных шумоизоляционных экранахГруппа «ЧС Тюмень», «ВКонтакте»

Жители Тюмени в соцсетях обсуждают появление десятков мертвых птиц около шумоизоляционных экранов, которые установлены по обочинам на улице Мельникайте. «Улица усыпана трупами птиц», — возмущаются горожане. По мнению натуралистов, причиной гибели пернатых являются прозрачные конструкции.

На фотографиях, размещенных в группе «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте», видно как рядом с светопрозрачными шумоизоляционными конструкциями в сугробе лежат десятки птичьих тушек. Жители Тюмени обеспокоены ситуацией и высказывают собственные версии происходящего. Одни полагают, что это последствия птичьего гриппа, другие — что пернатых отстреливают из воздушных винтовок.

Тюменцы предположили, что виной может быть целенаправленный отстрел
Группа «ЧС Тюмень», «ВКонтакте»

«Версий много. Одни ученые считают, что свиристели наедаются холодных ягод, тяжелеют и впадают в анабиоз — тогда их можно отогреть. Другие подозревают, что есть алкогольный след в этой истории. Дескать, свиристели едят ягоды, ферментируют их и получают эндогенный алкоголь в таких количествах, что теряют полетные навыки…», — предположил один из пользователей Сети. «Причина — в этих шумозащитных экранах! Например, в Беларуси с данной проблемой тоже столкнулись. Они нашли решение. Для предотвращения гибели птиц достаточно наклеить на стекло силуэты хищных птиц в натуральную величину в целях отпугивания», — высказал свою версию тюменец.

«ЧС Тюмень», «ВКонтакте»

Ранее в одном из дворов Новгорода (не ясно Великого или Нижнего) мальчик решил поиграть с мертвым голубем. Он прокатил его со снежной горки. Инцидент возмутил проходившую рядом женщину, которая запечатлела детские забавы на видеокамеру.

Иван Шестак
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