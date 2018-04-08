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07:55  08 апреля 2018 0

На Ямале уволенному бухгалтеру-инвалиду полтора года не платили зарплату

Клипарт. Челябинск, молоток, суд, арбитраж
Отстоять нарушенные права удалось после вмешательства прокуратурыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Салехарде женщина-инвалид почти полтора года проработала бухгалтером-надомником и только после этого узнала, что она все это время числилась уволенной. Естественно, что зарплату за все это время работодатель — ООО «Служба Сервиса Квадрат» — ей не выплачивал и не собирался.

Лишь после того, как женщина поняла, что все это время она трудилась за просто так и никто не будет добровольно оплачивать ей выполненную работу, она обратилась в прокуратуру. Как было установлено в ходе проведенной проверки, «Служба сервиса Квадрат» по договору с Центром занятости Салехарда должна была принять инвалида на постоянное место работы, обеспечив ей условия на дому. Женщина — инвалид I группы — была принята на должность бухгалтера в сентябре 2015 года. Однако работодатель не стал заключать договор и не завел трудовую книжку на принятого работника. Более того, спустя два месяца женщину вообще уволили с работы, но даже не соизволили поставить в известность. Таким образом, она, не получая зарплаты, продолжала трудиться вплоть до конца марта 2017 года.

Действия работодателя в ходе прокурорской проверки были признаны незаконными, а права инвалида — нарушенными. Было подано исковое заявление в суд, который установил: приказ об увольнении признать незаконным, трудовой договор заключить на неопределенный срок, внести запись о трудоустройстве и увольнении в трудовую книжку, а также взыскать образовавшуюся задолженность по заработной плате и компенсацию морального вреда. Ответчик попытался обжаловать данное решение, но суд апелляционной инстанции оставил жалобу без удовлетворения.

Сейчас надзорные органы заняты уже тем, чтобы нарушитель исполнил решение суда в полном объеме, сообщает прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа.

Евгений Александров
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