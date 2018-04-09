19:23 09 апреля 2018 0

В цехе, где чуть не сгорела работница, СКР виновника не нашел Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Следственный комитет не нашел виновных в ЧП на «Курганмашзаводе», в результате которого женщина-маляр едва не сгорела на рабочем месте. Уголовное дело в отношении начальника цеха и мастера производственного участка по факту нарушения правил охраны труда прекращено, сообщил «URA.RU» адвокат пострадавшей Алексей Зарецкий.

В постановлении СК говорится о том, что причинами несчастного случая стали использование переносной лампы без защитной сетки и недостатки в проведении работы по охране труда. После ЧП с работником, пострадавшим в результате пожара в корпусе БМП, на заводе заменили лампы на светильники во взрывобезопасном корпусе. «В ходе расследования нашлось также письмо ответственных лиц к руководству завода о том, что у рабочих нет защитных кожухов. Однако руководство проигнорировало это письмо, кожухов нет до сих пор», — отметил адвокат. Он считает, что наказание должны понести руководители, проигнорировавшие письмо об отсутствии защитной одежды.

Также, по словам адвоката, руководство КМЗ отказывается помогать пострадавшей в восстановлении. «Женщина обезображена, ей требуется 7-8 пластических операций, которые не оплачиваются по ОМС. На одну операцию нужно порядка 200 тысяч рублей, ей приходится самой искать деньги на лечение», — сообщил он. Пострадавшая намерена взыскивать эти затраты с завода через суд, а также подать дополнительный иск на 1 млн рублей.

Как ранее сообщало «URA.RU», ЧП на заводе произошло в январе 2017 года: женщина-маляр обрабатывала растворителем корпус БМП изнутри, при этом для освещения использовала лампу мощностью 220 вольт без всякой защиты. В результате неосторожного движения лампа разбилась, растворитель загорелся. Коллеги помогли охваченной огнем женщине выбраться из корпуса и потушили ее. Пострадавшая потеряла фаланги трех пальцев правой руки, получила глубокие ожоги лица и тела. После длительного лечения ей дали инвалидность третьей группы. Суд постановил взыскать с работодателя 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

КМЗ проходит процедуру передачи от концерна «Тракторные заводы» под управление госкорпорации «Ростех». Временным гендиректором на этот период остается зять режиссера Никиты Михалкова, вице-президент концерна «Тракторные заводы» Альберт Баков. Бывший исполнительный директор КМЗ Александр Клюжев обвиняется в даче взятки представителям Минобороны, чтобы БМП были готовы к сроку «на бумаге».