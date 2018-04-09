Водители тюменских маршруток пожаловались на мам с колясками и бабушек с авоськами

Водители тюменских маршруток из ПАТП-2 встретились с сотрудниками Управления ГИБДД по Тюменской области и пожаловались им на пассажиров. Шоферов возмущают люди, которые не держатся за поручни, что в результате приводит к падениям и травмам. Кроме того, автоинспекторы поговорили с водителями об аварийности на дорогах, об изменениях в законодательстве и об организации дорожного движения.
Особые претензии у водителей маршруток оказались к молодым мамам, которые оставляют коляски с малышами без контроля, а потом возмущаются справедливыми замечаниями кондукторов. Пожилые пассажиры, в частности бабушки, также вызывают беспокойство. По словам шоферов общественного транспорта, они держат авоськи в обеих руках, игнорируя поручни, тем самым подвергая себя опасности. Об этом сообщает госавтоинспекция Тюменской области.
С начала 2018 года на дорогах региона произошло 67 ДТП с участием общественного транспорта, пострадали 82 человека. Больше всего аварий случилось в Тюмени, где в 59 случаях травмы получили 70 человек, из них 37 пассажиров упали во время торможения транспортного средства. Еще одной проблемой водители маршруток назвали легковой транспорт, который заполняет карманы автобусных остановок и проезжую часть. Это мешает высадке пассажиров. Автоинспекторы пообещали принять меры, эвакуируя незаконно припаркованные автомобили.
Ранее в Челябинске 18 марта водители маршрутных такси устроили драку. Потасовка случилась на остановке «Комсомольская площадь», где были припаркованы маршрутки №128 и №78. Очевидцы запечатлели инцидент на видео.