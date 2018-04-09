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Главные новости Тюменской области
19:17  09 апреля 2018 0

Водители тюменских маршруток пожаловались на мам с колясками и бабушек с авоськами

Клипарт. Разное (февраль). Магнитогорск, поручень, трамвай, элбакидзе юлий
Всего на дорогах области с начала 2018 года произошло 67 ДТП с общественным транспортомФото: Илья Московец © URA.RU

Водители тюменских маршруток из ПАТП-2 встретились с сотрудниками Управления ГИБДД по Тюменской области и пожаловались им на пассажиров. Шоферов возмущают люди, которые не держатся за поручни, что в результате приводит к падениям и травмам. Кроме того, автоинспекторы поговорили с водителями об аварийности на дорогах, об изменениях в законодательстве и об организации дорожного движения.

Особые претензии у водителей маршруток оказались к молодым мамам, которые оставляют коляски с малышами без контроля, а потом возмущаются справедливыми замечаниями кондукторов. Пожилые пассажиры, в частности бабушки, также вызывают беспокойство. По словам шоферов общественного транспорта, они держат авоськи в обеих руках, игнорируя поручни, тем самым подвергая себя опасности. Об этом сообщает госавтоинспекция Тюменской области.

С начала 2018 года на дорогах региона произошло 67 ДТП с участием общественного транспорта, пострадали 82 человека. Больше всего аварий случилось в Тюмени, где в 59 случаях травмы получили 70 человек, из них 37 пассажиров упали во время торможения транспортного средства. Еще одной проблемой водители маршруток назвали легковой транспорт, который заполняет карманы автобусных остановок и проезжую часть. Это мешает высадке пассажиров. Автоинспекторы пообещали принять меры, эвакуируя незаконно припаркованные автомобили.

Ранее в Челябинске 18 марта водители маршрутных такси устроили драку. Потасовка случилась на остановке «Комсомольская площадь», где были припаркованы маршрутки №128 и №78. Очевидцы запечатлели инцидент на видео.

Иван Шестак
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