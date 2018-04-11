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Главные новости Курганской области
13:19  11 апреля 2018 0

В Кургане должник устроил стриптиз для судебных приставов

Заседание по профилактике правонарушений в области. Курган, шеврон, федеральная служба судебных приставов
Спектакль не произвел впечатления на приставовФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганец Сергей накопил более 20 штрафов за появление в общественном месте пьяным и не спешил их оплачивать. В связи с этим судебные приставы явились к нему домой, где мужчина устроил для них целый спектакль, рассказали «URA.RU» в региональном УФССП РФ.

Приставы выехали к должнику ранним утром, чтобы застать его дома. Мать Сергея заявила, что сына дома нет. Сотрудники ведомства поняли, что она соврала, увидев расстеленную кровать и мужскую одежду на ней. Приставы прошли комнату и заглянули в шкаф, где обнаружили должника в нижнем белье и с сильнейшим похмельем. Когда они сообщили мужчине о необходимости проследовать в службу, он полностью разделся и воскликнул, что поедет только голым.

«Ничем не выказав своего удивления, судебные приставы смогли найти нужные слова, успокоить Сергея и убедить его одеться», — следует из сообщения ведомства. Позже мужчине стало стыдно за свое поведение, он серьезно выслушал слова судебного пристава-исполнителя о привлечении его к административной ответственности за злостное уклонение от уплаты штрафов. Теперь, если Сергей не оплатит долги, ему грозит административный арест сроком до 15 суток либо обязательные работы на срок до 50 часов.

Ранее настоящий концерт судебным приставам устроил известный актер Алексей Панин. Когда сотрудники ФССП пытались арестовать его автомобиль BMW, артист начал, как на сцене, кричать от боли, которая якобы возникла у него в ноге, переложил все вещи из своего авто к подруге и укатил, закрыв свою машину, писало «URA.RU».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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