Путин рассказал, когда пройдет испытание новой сверхтяжелой ракеты

18:58 12 апреля 2018 0

Президент рассказал о сверхтяжелой ракете во время осмотра павильона на ВДНХ Фото: kremlin.ru

Владимир Путин рассказал, что сверхтяжелую ракету планируется испытать через десять лет. Такое заявление он сделал в ходе осмотра павильона «Космос» на ВДНХ.

«Планируем и в ближайшее время начнем работу, для тяжелой ракеты уже действуем, теперь для сверхтяжелой нужно будет», — цитирует российского президента RT. Владимир Путин также заметил, что создавать сверхтяжелую ракету и стартовую площадку для нее нужно параллельно, чтобы они появились в одно время.

Специалисты уже начали разработку российской сверхтяжелой ракеты, напоминает «Федеральное агентство новостей». РКК «Энергия» получила 1,6 млрд рублей на создание ее эскиза — он должен быть готов до конца октября 2019 года. Создание ракеты пройдет в три этапа, все работы завершат до 2028 года, пишет «Национальная служба новостей». Ракета сможет доставлять более 80 тонн на низкую околоземную орбиту и не менее 20 тонн до Луны.

Между тем уже скоро в войска отправится новая дальнобойная ракета для российских ПВО, сообщает ИА FlashNord. Она способна поражать крылатые ракеты, самолеты и маневрирующие боеголовки на дистанции до 400 километров.