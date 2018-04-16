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Главные новости Ямала
19:23  16 апреля 2018 0

«Единая Россия» ищет замену легендарному ямальскому политику

Праймериз Единой России. Сургут, выборы, избирателный участок, праймериз, предварительное голосование, единая россия
«ЕР» на Ямале объявили о старте партийных праймеризФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Ямальское отделение «Единой России» 16 апреля объявило о начале приема документов от желающих, участвовать во внутрипартийном предварительном голосовании. Главная цель — найти достойного кандидата, который будет выдвинут от партии на вакантный пост депутата законодательного собрания ЯНАО по Тазовскому одномандатному избирательному округу.

Пост депутата в Заксобрании Ямала, напомним, освободился после ухода на пенсию легендарного ямальского политика Сергея Харючи. Его отставку депутаты поддержали на внеочередном заседании Заксобрания в начале апреля.

«„Единая Россия“ традиционно проводит процедуру предварительного голосования, которая уже доказала свою эффективность. Именно предварительное голосование позволяет отобрать действительно самых достойных кандидатов и выдвинуть их от партии», — сказал первый секретарь ямальского отделения партии Алексей Ситников, которого цитирует пресс-служба «ЕР». Официально довыборы депутатов в Законодательное собрание пока не назначены.

В партии отмечают, что, помимо кандидата на выдвижение на довыборы в региональное Заксобрание, по процедуре досрочного голосования выберут кандидатов на посты глав поселков. В этом году пройдут выборы главы поселка Пангоды, сел Самбург и Антипаюта, а также дополнительные выборы депутатов райдумы Ямальского района.

Вячеслав Егоров
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