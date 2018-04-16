Талые воды затопили ЖК «Комарово» в Тюмени. Улица Созидателей уже несколько дней терпит стихийное бедствие, лужа разрастается: дворы многоквартирных домов тоже затопило. Фотографиями и видеозаписями делятся прохожие и жители ближайших домов во «ВКонтакте».
Самые смелые продолжают ездить по огромной луже, однако это для них чревато последствиями. Автомобили местных жителей, проезжая через водную преграду, глохли на ходу, пишут пользователи «ВКонтакте». Автобусы, курсирующие через этот микрорайон, преодолевали потоп с трудом: бурлящая вода заливалась в салон.
В УК «ЮИТ Сервис», которая обслуживает дома ЖК «Комарово», «URA.RU» сообщили, что не имеют отношения к подтапливаемой территории: она принадлежит администрации Московского района Тюмени. Начальник управления жилищно-коммунальной политики администрации Тюменского района Артем Чертов рассказал корреспонденту «URA.RU», что на сегодня, 16 апреля, работы по откачке воды завершаются. «Было привлечено 7 единиц техники, сотрудники МЧС доставили мотопомпы. Установили дамбу, сдерживающую воду с полей. Сейчас ситуация под контролем», — пояснил Чертов.
Ранее «URA.RU» сообщало, что пока одни жители Тюмени жаловались на затопленные улицы, другие попытались не впадать в отчаяние и шутить по этому поводу. Одни придумали интеллектуальную игру «Угадай, где яма», другие предложили разводить карасей.