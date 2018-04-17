В Зауралье главе города, который не платит зарплаты, запретили покупать дорогой служебный автомобиль

10:39 17 апреля 2018 0

Владимиру Тамахину напомнили о долгах мэрии Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Главе города Щучье Курганской области Владимиру Тамахину прокуратура запретила покупать дорогостоящий служебный автомобиль. В качестве контраргументов надзорные органы напомнили о кредиторской задолженности муниципалитета, сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

Информацию о готовящейся закупке администрация города Щучье разместила на сайте госзакупок. Согласно документам, мэрия готова была потратить на автомобиль 1,53 млн рублей. «Приобретение такого автомобиля воспрепятствует исполнению бюджетных обязательств, поскольку администрация города Щучье имеет кредиторскую задолженность в размере более 16 млн рублей, в том числе перед субъектами предпринимательской деятельности, а также задолженность по заработной плате в размере свыше 550 тысяч рублей», —отмечают в областной прокуратуре.

Ранее «URA.RU» сообщало, что у главы Щучанского района Петра Чикишева дома и в рабочем кабинете прошли обыски в связи с уголовным делом о хищении бюджетных средств при ремонте социальных объектов в Щучьем. У него изъяли два ноутбука, ключи от двух автомобилей и «гробовые» деньги, которые хранились в банке из-под кофе.