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22:52  17 апреля 2018 1

Жесткая реакция правительства Ямала на сообщения о даче губернатора. Потому что накануне вскрыли работу фэйк-фабрики

На работу на велосипеде. Салехард, правительство янао
В правительстве Ямала разоблачили сообщения о «губернаторских дачах»Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Материал о тратах в полтора миллиарда на строительство и обустройство некой «дальней дачи губернатора Кобылкина» оказался неправдой. Об этом заявили в пресс-службе правительства ЯНАО. Там сообщили, что в материале «ПАСМИ» в доказательство «дачи» за 1,5 миллиарда рублей исполнители подложили акт строительных работ со строительства школы-интерната в отдаленном поселке.

«Первое лжеСМИ, как все уже видят, продолжает исполнять заказуху против главы Ямала. Этот же материал за деньги расходится по онлайн изданиям. В очередной раз исполнители заказа ставят свою наживу выше Законов РФ, стыдятся подписываться своим именем под такой писаниной. Или же, что вероятней всего, боятся ответственности. А судебные претензии последуют, как это было с историей о несуществующей роскоши по подложным документам», — говорится в официальном комментарии пресс-службы губернатора.

Строящаяся школа-интернат в поселке Гыда
Фото предоставленно пресс-службой правительства ЯНАО

Там отмечают, что у губернатора нет ни ближних, ни дальних дач. Опубликованный акт выполненных работ относится к строительству школы-интерната на 800 мест в поселке Гыда по контракту №121 от 10.06.2015 года. В подтверждение там приводят оригиналы документов и фотографии школы, которая уже почти достроена и готовится к сдаче в эксплуатацию.

По данным агентства заказчиком этого материала считается ямальский бизнесмен, владелец корпорации «Роснефтегаз» Олег Ситников. Именно ему приписывают целую информационную войну против губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина и ряда других высокопоставленных персон. Недавно, причастность бизнесмена к информационным атакам подтвердилась. Бывшая пиарщица «Роснефтегаза» Татьяна Пушкарева в эксклюзивном интервью «URA.RU» рассказала, кто оплачивал и как готовились атаки на ямальского губернатора.

Фото предоставленно пресс-службой правительства ЯНАО
Фото предоставленно пресс-службой правительства ЯНАО

Вячеслав Егоров
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