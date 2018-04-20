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20 апреля 2018
19 апреля 2018
18 апреля 2018
14:43  20 апреля 2018 1

В домах курганцев с 14 мая начнется плановое отключение горячей воды. График

Разное. Курган, вода из крана
Воду планируют отключать на две неделиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

«Курганская генерирующая компания» опубликовала график отключения тепловых магистральных сетей для проведения гидравлических испытаний на 2018 год. В среднем период отключения составит две недели.

Однако по результатам проводимых гидравлических испытаний сетей на прочность и плотность возможно проведение внеплановых (аварийных) работ на участках и, как следствие, увеличение срока отключения горячего водоснабжения, предупреждают в компании.

Отключения традиционно пройдут в три периода, начиная с 14 мая. Завершить работы планируется в начале августа. Отдельный график отключений разработан для домов, подключенных к автономным котельным.

график: Курганская генерирующая компания
график: Курганская генерирующая компания
Отключение ГВС с 18 июня по 2 июля
график: Курганская генерирующая компания
график Курганская генерирующая компания
график: Курганская генерирующая компания
Отключение ГВС с 20 июля по 3 августа
график: Курганская генерирующая компания
график: Курганская генерирующая компания

Анна Бояркина
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