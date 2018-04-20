Воду планируют отключать на две недели
«Курганская генерирующая компания» опубликовала график отключения тепловых магистральных сетей для проведения гидравлических испытаний на 2018 год. В среднем период отключения составит две недели.
Однако по результатам проводимых гидравлических испытаний сетей на прочность и плотность возможно проведение внеплановых (аварийных) работ на участках и, как следствие, увеличение срока отключения горячего водоснабжения, предупреждают в компании.
Отключения традиционно пройдут в три периода, начиная с 14 мая. Завершить работы планируется в начале августа. Отдельный график отключений разработан для домов, подключенных к автономным котельным.
Отключение ГВС с 18 июня по 2 июля
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