Уроженка Тюмени, бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева поделилась в Instagram новым видеороликом, за который ее раскритиковали подписчики. Им не понравились ни наряд телеведущей, ни ее поза, ни постоянное самолюбование перед зеркалом.
На видео Водонаева сидит на полу в зеленой майке и обтягивающих леггинсах. В подписи к посту она сообщила, что собирается летом пожить в Калифорнии, а пока «просто посидит перед зеркалом». Одни пользователи похвалили тюменку. «Фигура ну просто на все сто», «Очень сексуально!», «Вы классная! И кот огонь», — прокомментировали они ролик.
Однако далеко не все увидели смысл в данной публикации. «А не надоедает постоянно перед зеркалом кривляться?», «Пятка неудачно расположена, будет явно «показалось», «Бедолаге совсем похвастаться нечем: то на балконе, то в подъездах, то в коридоре жопой полы обтирает», «Каракатица», «Сначала напугалась, что за зеленые колготки в ленте. Алена! Блин, ну умная же баба, а фигней страдаешь!» — высказались критики.
Ранее Алена Водонаева выложила в Сеть свой вариант клипа на песню Валерия Леонтьева. Как писало «URA.RU», в ролике она показала повседневную жизнь со своим супругом, музыкантом Алексеем Комаровым.